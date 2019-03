I 100: Gro Hammerseng. Foto: Scanpix

Nytt møte om Hammerseng

Gro Hammersengs landslagshøst avklares denne uka. Ikast-Bording og Marit Breivik skal møtes igjen for å finne et levelig matchingsnivå for kapteinen.

- Vi har en god dialog, men nå skal vi legge en plan for hvordan hun kan belastes i turneringene framover - inkludert VM i Frankrike. Både Marit Breivik og det norske medisinske støtteapparatet kommer hit til Danmark for å ta en gjennomgang, sier sportsdirektør Frank Henriksen i Ikast til NTB.

- Men Gro er ikke klar for spill dag etter dag, det er helt klart slik vi ser det.

Konflikten mellom klubb og det norske håndballforbundet blusset kraftig opp etter fjorårets gull-EM. Der spilte Hammerseng svært mye til tross for et åpenbart vondt bein. I finalen mot Russland var det full stopp for henne etter bare seks minutter.

Etter EM gikk det lenge før hun var i spill igjen for sin arbeidsgiver.

Når det gjelder Katja Nyberg, som gikk glipp av nesten hele EM med en kneskade, er hun nær 100 prosent, ifølge Henriksen.

Ikast møter Viborg borte onsdag i den danske serien.

Det norske landslaget spiller oppkjøringsturnering i Århus 16.- 21. oktober.

Hammerseng har ikke spilt for landslaget siden EM-finalen i fjor, men hun var likevel med på en tur til Kina i juni.