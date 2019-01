PASSER PÅ KROPPEN: Sander Sagosen fikk hvile lørdag, men er tilbake på banen mot Østerrike mandag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sander Sagosen tilbake mot Østerrike: – Deilig å få smekket dem ekstra ned i grusen

HÅNDBALL 2019-01-14T15:03:56Z

HERNING (VG) Han kommer tilbake på banen i ettermiddag. Det er ingen tvil om at Sander Sagosen (23) har skumle hensikter mot Østerrike.

Publisert: 14.01.19 16:03

Christian Berges første tellende kamper som landslagssjef kom nettopp mot Østerrike. Norge tapte dobbeltmøtet sammenlagt, Sagosen (da 18 år) lyktes ikke, og håndballgutta kom aldri til VM i Qatar året etter.

– Tapet i VM-kvaliken i 2014 sitter fortsatt i. Vi glemmer ikke det. Det er deilig å få smekket dem ekstra ned i grusen, sier Sagosen til VG foran VM-møtet kl. 17.30 (TV 3).

Det siste året har revansjene kommet. 39–28 i fjorårets i EM. Sagosen totaldominerte med 12 scoringer da østerrikerne ble nedsablet 43–31 på Stjørdal i oktober.

– Vi har spilt bra mot Østerrike, sier han nøkternt.

– Og det skal skje nå også?

– Ja, det er ikke noe annet som er planen. Vi har definitivt et bedre lag enn Østerrike, mener Sagosen.

Mellomeuropeerne har høyrekanten Robert Weber i Magdeburg og flere spillere i tysk Bundesliga. Men Østerrike var sjokkerende svake da de lørdag tapte 32–24 for Chile.

– Østerrike har underprestert noe helt vanvittig. De kan ikke være bekjente av å spille på det nivået. Så jeg forventer at de kommer mye sterkere i denne kampen. Vi skal virkelig ta dem på alvor. Vi har slått dem to ganger det siste året, men vet at de kan skape problemer for oss i perioder, sier Christian Berge.

Landslagssjefen varsler at Gøran Johannessen også kommer tilbake på banen. Henrik Jakobsen er inne igjen på laget etter at Petter Øverby er blitt febersyk.

Christian Berge sa dette mandag formiddag:

Sagosen kom ikke på banen da Saudi-Arabia ble slått med 19 mål lørdag.

– Deilig. Jeg fikk pleid kroppen litt. Vi vet det blir et langt mesterskap. Under VM i Frankrike dalte jeg litt i formen mot semifinalehelgen. Vi har snakket om at det må bli annerledes her, sier han og blir fulgt opp av Christian Berge foran kampene mot Østerrike og Chile (tirsdag):

– I perioder kommer Sander til å sitte på benken. Vi har brent litt for mye krutt tidligere. Vi prøver å lære av feilene vi har gjort.

Sander Sagosen har ingen skader, men bruker støtte på en skulder, har hatt jumpers knee-tendenser og taper anklene hardt foran treninger og kamper.

– Vi må være kyniske i forhold til belastning på noen enkeltspillere. Meg inkludert, sier han.

Denne uken bygger seg opp mot møtet Danmark i Boxen torsdag.

– Danmark blir den store gruppefinalen. De ser sterke ut. Jeg gleder meg ekstremt til den kampen, men det er farlig å la tankene gå til den kampen allerede nå. Vi så Østerrike tape med åtte mål for Chile og vet vi skal passe oss. Men det er viktig å få brukt energien i de riktige kampene, mener Sagosen.

Slik reagerte Sander Sagosen på å bli kåret til best i verden: