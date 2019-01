SUPER-PAR: Magnus Jøndal har levert et knallsterkt VM på venstrekanten, mens Kristian Bjørnsen har kommet sterkere og sterkere. Kantspillerne har til sammen scoret 69 VM-mål til nå og de to Tyskland-proffene blir nøkkelspillere for Norge i semifinalen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Stor VG-analyse: Derfor kan Norge vinne semifinale-dramaet

HÅNDBALL 2019-01-25T13:25:21Z

HAMBURG (VG) – ANALYSE – Norge har løftet seg i VM og nå kommer den ultimate utfordringen: Hjemmenasjonen Tyskland i semifinalen på en kokende bortebane i Hamburg. Håndballgutta feilet da de møtte omtrent den samme utfordringen i Danmark for åtte dager siden.

Publisert: 25.01.19 14:25

Siden den gang har både angreps- og forsvarsspillet blitt forbedret. VG tror på en svært spennende semifinale mot tyskerne. De har et lag som er knallsterkt i forsvar. Men langt mer sårbart i spillet med ball. Vår vurdering i syv forskjellige kategorier ender 36–34 til Norge. Muligheten er etter vår mening stor for at håndballgutta spiller VM-finalen i Herning søndag kveld.

MÅLVAKTER

Norge: Torbjørn Bergerud har variert omtrent like mye i VM som i fjorårets EM. Espen Christensen gjorde det tidlig sterkt mot svak motstand og fulgte godt opp mot Ungarn onsdag. Bergerud har hatt en tøff høst i Flensburg og er nok svært tent på å få ut hele potensialet mot akkurat Tyskland i Hamburg.

4

Tyskland: Har et av EMs sterkeste keeperpar i Andreas Wolff og Silvio Heinevetter. Wolff avgjorde EM-finalen omtrent alene i 2016 og er det klare førstevalget. Men kompletteres godt av showmannen Heinevetter. Wolff har vært spesielt bra på distanseskudd. Har også tatt fem straffer og er god på nærskudd.

6

FORSVAR

Norge: Magnus Gullerud har markerte seg som Norges beste forsvarsspiller i de siste kampene og ble fint fulgt opp av Petter Øverby mot Ungarn. Også Christian O’Sullivan og Sander Sagosen har vokst defensivt sammen med Magnus Abelvik Rød. Norge har hevet seg i forsvar mens Myrhol har konsentrert seg om angrep.

5

Tyskland: Her møter Norge sin store utfordring i semifinalen. Det tyske forsvarsspillet er av verdensklasse med Finn Lemke (210 cm) og Patrick Wiencek (201 cm) i midten. Blokker ned og styrer skudd dit Wolff vil ha dem. Spiller hardt og tøft i alle posisjoner, men kan brytes ned med mange og raske bevegelser.

6

KONTRINGER/RETURLØP

Norge: Her ligger Norges fremste styrke. Kantene Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen har ekstrem forståelse for å starte opp riktig. Hittil i VM har Norge rullet over motstandere utenom Danmark i kontringer. Også sterke i ankomstfasen med Sander Sagosen i dirigentrollen. Lojale og gode returløp.

6

Tyskland: De tyskerne kantene Patrick Grötzki og Uwe Gensheimer løper bra. Men tyskerne har langt fra fått slik like bra uttelling på kontringene som Norge. De ønsker å skifte en eller kanskje også to spillere mellom forsvar og angrep. Det gir Norge muligheter til å sette dem under stort press i overgangene.

5

BAKSPILLERE

Norge: Magnus Abelvik Rød har vokst inn i laget samtidig som Christian O’Sullivan har brukt første del av VM til å komme tilbake på godt nivå. Sander Sagosen har funnet flyten mellom pasninger, finter og skudd. Da er han ekstremt vanskelig å stoppe. Gøran Johannessen blir en joker i semifinalen.

5

Tyskland: Bygde spillet sitt rundt Martin Strobel inntil han ble skadet. Tim Suton ble vraket rett før VM, men kom godt inn mot Spania sist. Tyskerne en enda mer «høyrevridd» bakspillerrekke enn Norge med fire venstrehendte. Angrepsspillet har ikke vært Tysklands styrke. Norge kan fort stjele baller ved godt forsvar.

4

STREKSPILLERE

Norge: Bjarte Myrhol ble kåret til verdens beste i 2017 og har – bortsett fra mot Danmark – også svart til forventningene i VM. Var kneskadet i ni uker i høst og sliter med liktorn i foten nå. Magnus Gullerud vokser stadig som alternativet til Myrhol. Scoret flotte mål mot Ungarn og glir bedre og bedre inn i spillet.

5

Tyskland: Jannik Kohlbacher fra Rhein-Neckar Löwen er 23 år på vei mot å bli en av verdens beste. Har bra uttelling på skuddene og har scoret 20 VM-mål mot Myrhols 33. Alternativet Hendrik Piekler på 203 cm er også vond å få taket på. Har scoret 18 til nå. Patrick Wiencek er den tredje på strek. Bra han også.

5

KANTSPILLERE

Norge: Magnus Jøndal har fremstått som kanskje VMs aller beste kantspiller så langt. På høyrekanten har Kristian Bjørnsen har slitt litt i innledningen, men har kommet sterkt i de to siste kampene. Traff på alle fem skudd mot Ungarn. Ingen kan matche effektiviteten til Jøndal/Bjørnsen: 26 mål på 27 skudd i de to siste.

6

Tyskland: Er som Norge meget godt forspente på venstrevingen. Uwe Gensheimer er Tysklands toppscorer og til daglig stjerne i PSG. Alternativet Matthias Musche er toppscorer i Bundesliga. Problemet befinner seg på motsatt kant hvor Tyskland kun har Patrick Grötzki. Har hatt svak uttelling så langt i VM.

4

TRENER

Norge: Christian Berge har lyktes med å forbedre Norge i VM. Rolig og reflektert trener som virkelig både skjønner både spill og utøvere. Har VM-sølv og 4. plass i EM som sine beste resultater. Måtte tåle kritikk etter Danmark-tapet. Har bakgrunn som spiller på internasjonalt nivå, men mangler det som klubbtrener.

5

Tyskland: Christian Prokop tok over Tyskland vinteren 2017 og lyktes ikke i første forsøk – 9. plass i fjorårets EM. Har tidligere trent Leipzig og ble i 2015/2016-sesongen kåret til årets trener i tysk håndball. Som alle andre tyske landslagssjefer lever han under et enormt press. Hittil har han taklet det godt.

4

SLUTTSUM

Norge – Tyskland 36 –34

VG Live: Følg Tyskland-Norge fra kl. 20.30. Kampen sendes på TV3.