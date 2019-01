Nervedrama de neste timene: Norge avhengig av Sverige-Danmark

HERNING (VG) (Norge-Ungarn 35–26) Norge gjorde jobben sin mot Ungarn – og nå blir det noen neglebitende timer å vente på Sverige-Danmark-oppgjøret.

I trekantdramaet mellom de tre skandinaviske landene om to plasser i VM-semifinalene, er Norge avhengig av resultatet mellom de to andre. Christian Berges menn – anført av Super-Sagosen – sørget for at deres kamp mot Ungarn aldri ble spennende.

I den siste timeouten sa Berge at det var viktig å vinne med ni mål – om Sverige skulle vinne med fem mot Danmark. Det lyktes: 35–26.

Om Sverige slår Danmark med tre eller fire mål, er Norges semifinale-drøm knust. Det vil det også være om de vinner med to og Sverige scorer 30 mål eller mer. Men de norske spillerne føler seg temmelig trygge på at Danmark vinner foran 15 000 hjemmesupportere i Boxen. Loddtrekning er ikke lenger aktuelt.























Løsningen mot de svære ungarske spillerne skulle være å løpe. Det gjorde nordmennene, men ledelsen ved pause var på «bare» tre mål (16–13) etter en omgang der målvakt Torbjørn Bergerud nesten ikke tok et skudd, men der Magnus Jøndal fortsatt å bøtte inn mål og der Sander Sagosen var fabelaktig til å sette opp sine lagkamerater til å score.

– Det er bare å kaste ballen til Jøndal, smilte Joachim Boldsen i TV3-studio.

– Sagosen tiltrekker seg oppmerksomheten til det ungarske forsvaret – så de andre norske spillerne bør sende blomster til ham.

1. omgang ble ellers preget av tre utvisninger til hvert av lagene – og Magnus Gullerud, som fikk rødt kort mot Sverige, satte seg etter to nye utvisninger. Han ble erstattet av Petter Øverby, som tidlig i 2. omgang fikk sitt første mål i VM. Med Espen Christensen i mål gikk Norge kjapt opp i 20–14-ledelse og dermed var kampen i realiteten avgjort etter bare noen minutter i 2. omgang.

Etter 12 minutter hadde den norske ledelsen kommet opp i ti mål – og Christian Berge lot Sander Sagosen hvile litt etter en drømmedag på jobben til da.

Christian Berge valgte å starte med Magnus Abelvik Rød på høyreback. Bjarte Myrhol, som sliter med en liktorn, spilte nok en gang bare i angrep.

Også i VM for to år siden, da Norge tok sølv, møtte de Ungarn i den tredje siste kampen, som den gang var kvartfinalen. Norge vant 31–28. Torbjørn Bergerud, Bjarte Myrhol og Sander Sagosen var forgrunnsfigurer den gang.