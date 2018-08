KLAR MELDING: – Min umiddelbare respons er at kjønn ikke har noen som helst betydning i forhold til hvem som dømmer herrehåndball og hvem som dømmer damehåndball, sier Gro Hammerseng-Edin. Foto: Thomas Andreassen

Gro Hammerseng-Edin: Vil ta opp dommersjokket i IHF

Nå engasjerer Gro Hammerseng-Edin seg i at Guro Røen og Kjersti Arntsen plutselig har trukket seg som håndballdommere. Den tidligere landslagskapteinen er leder utøverkommisjonen til det internasjonale håndballforbundet og vil ta opp saken i IHF.

– Det er fortsatt altfor få kvinner i internasjonal topphåndball. Jeg heier definitivt på at vi skal ta vare på de gode vi har og ikke minst gjøre det vi kan for å beholde de i gamet og la de fortsette å utvikle seg. Ikke minst trenger vi dem som rollemodeller for dem som enda ikke har turt å begynne eller de som har bruk for inspirasjon, skriver Hammerseng i en SMS til VG.

Hun har nettopp blitt mor for andre gang . Den tidligere landslagskapteinen understreker at hun ennå ikke har satt inn i detaljene på hvorfor Røen og Arntsen – kåret til Norges beste dommerpar uansett kjønn fire år på rad – har trukket seg.

I mai fikk de en knusende tilbakemelding fra det internasjonale forbundet, ifølge Adresseavisen . Forbundet ga tydelig beskjed om at duoen «på kort sikt er langt unna IHF ­arrangement for menn.» I fjor var de heller ikke blant de 53 parene som fikk dømme Champions League for menn. Til VM for herrer i 2019 er paret som er rangert under dem i Norge nominert.

I en mail skriver Jessica Rockstroh - fra IHFs medieavdeling - til VG at forbundet vil poengtere at de nominerte VM-dommerne er basert på observasjoner og prestasjoner i de siste IHF-arrangementene:

– Ifølge IHFs regel og dommerkommisjon er (Håvard) Kleven/(Lars) Jørum blant verdens 19 beste par og derfor ble de nominert.

Rockstroh sier at IHF er overrasket og beklager at det norske dommerparet har gitt seg.

– Hvis vi hadde blitt informert før, ville vi ha forsøkt å overbevise dem om å fortsette, sier hun.

IHF påpeker at de tok en «shortcut» for å hjelpe da Arntsen mistet sin tidligere partner i 2011 og Røen kom inn to år etter. Rockstroh påpeker at IHF nominerer kvinnelige dommere til turneringer for menn om de er gode nok. Ekspempler er dommersøstrene Bonaventura i herre-VM i 2017 og Røen/Arntsen i IHF Super Globe for to år siden. Hun roser det norske dommerparets innsats da de dømte OL-finalen for kvinner i 2016. Men argumenterer samtidig med at «prestasjonen ikke var god nok». Duoen måtte forlate VM i Tyskland sist vinter etter gruppespillet, skriver IHF.

Dette er ikke helt riktig. Røen og Arntsen ble først sendt hjem etter å ha dømt dramaet i åttedelsfinalen mellom Russland og Sør-Korea. De hadde da fått kritikk for håndteringen av Brasil-Montenegro i avslutningen av gruppespillet. Tidligere verdensmester Brasil ble slått ut og var ikke fornøyd med de norske dommerne.

Athletes’ comission IHF Leder: Gro Hammerseng-Edin (Norge). Medlemmer: Diego Simonet (Argentina), Mouna Chebbah (Tunisia), Cristina Neagu (Romania) og Igor Vori (Kroatia)

For Arntsen og Røen er skuffelsen blitt så stor at at de bestemte seg for å legge fløyten på hylla og «prioritere tiden sin annerledes». Det er IHF som nominerer dommere til VM, og EHF som nominerer dommere til EM og Champions League. Hammerseng-Edin «vil definitivt gjerne» ta en prat med paret.

– Min umiddelbare respons er at kjønn ikke har noen som helst betydning i forhold til hvem som dømmer herrehåndball og hvem som dømmer damehåndball, sier hun og mener det er «ekstra trist» at Røen og Arntsen gir seg på grunn av det er få kvinnelige dommerpar på toppnivå. Duoen har på kvinnesiden dømt både OL-finalen og finalen i Champions League.

Hammerseng-Edin fikk flest stemmer av alle kandidatene da hun under OL i Rio 2016 ble valgt som leder av IHFs Athtletes’ Comission. Der står hun i spissen for et styre som blant annet består av storstjernen Cristina Neagu og Diego Simonet – som dominerte finalen da Montpellier vant herrenes Champions League sist vår.

Hun vil ta opp saken i utøverkommisjonen. Hammerseng sier at organet i hovedsak skal snakke spillernes sak. Men er nysgjerrig på hva resten av styret mener.

– Dette er selvfølgelig et tema som berører spillerne og som det er relevant å drøfte der. Jeg synes også det kan være interessant å høre hva IHF umiddelbart sier til saken og selvfølgelig komme med noen egne synspunkter rundt temaet, sier Gro Hammersen-Edin.