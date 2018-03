POLITIOPPBUD: Sikkerheten er høyt prioriter i serbiske Beograd, her i forbindelse med kvalik-kampen mellom Serbia og Kosovo. Foto: STRINGER / X80002

Skandaleturnering avlyst etter sikkerhetsutfordringer: - En dårlig helg for internasjonal håndball

Publisert: 24.03.18 13:19

Denne helgen skulle Norges U20-landslag i håndball forsøke å kvalifisere seg for VM. Slik gikk det ikke.

– Hele kvaliken er avlyst. Laget reiser hjem i kveld.

Det bekrefter generalsekretær Erik Langerud i håndballforbundet overfor VG.

Bekreftelsen, først publisert av Dagbladet , kom bare timer etter at Serbia ble kastet ut av turneringen (U20-VM-kvalifisering) som de selv arrangerer. Det er på grunn av sikkerhetsutfordringer.

– Det er en ganske håpløs situasjon, og en dårlig helg for internasjonal håndball, sier Langerud.

Det er det betente politiske situasjonen mellom Serbia og Kosovo som er bakgrunnen for saken. De to skulle egentlig møtes i den første kampen, men det ble det ikke noe av. Serbia anerkjenner ikke Kosovo som selvstendig stat (noe de ble i 2008), og ifølge NTB ble kampen avlyst av Serbias innenriksminister med sikkerhetshensyn som grunn.

Det førte til at Serbia ble kastet ut av egen turnering, og siden har det hersket kaos. Det har de norske håndballjentene fått merke på kroppen.

– Jeg er rystet, for å si det mildt, sier Toril Fiskerstrand, mor til keeper Catharina Fiskerstrand Broch, til VG.

Hun, som er til stede i Beograd med seks andre foreldre, forteller om tusenvis av politi omkring i gatene, og sier at politiet også stormet jentenes hotellrom med hunder for å gjennomsøke rommene deres fredag kveld.

– Skal det være nødvendig? spør hun retorisk, men legger til at jentene takler det hele bra.

– Jeg prøver å si til dem at det er et eller annet mellom Kosovo og Serbia som går ut over dere. Det er ikke riktig, overhodet ikke, men jentene klarer å holde fokus. Men de blir jo redde, forteller Fiskerstrand, og sier at serberne ikke ønsker å la Kosovo spille på deres jord.

– Man skal ikke bruke idrett og politikk på denne måten, og i hvert fall ikke med så unge jenter. Jeg er så opprørt over at det skjer slike ting. Det kan ikke være sånn i 2018, sier hun.

Det er Erik Langerud enig i.

– At idretten brukes som virkemiddel for noe politisk, er noe vi i stor grad prøver å unngå i helgen, men slik har det ikke blitt denne helgen. Det er veldig, veldig leit, sier han.

Enn så lenge er det ukjent hva som skjer videre med kvaliken, der lagene (Norge, Slovakia, Serbia og Kosovo) skulle spille om én plass i U20-VM i Ungarn i juli. Norge åpnet med seier over Slovakia (32–23), men lenger enn det har ikke turneringen kommet.

VG kommer tilbake med mer!

