IKKE LETT Å FÅ HAS PÅ: Svenskene måtte se Henny Reistad score fire mål på fire forsøk i Paris fredag. Foto: Anthony Dibon / Getty Images

Henny Reistad etter EM: – Jeg vil bli best i verden

HÅNDBALL 2018-12-15T02:53:27Z

PARIS (VG) (Sverige – Norge 29-38) Hun har levert en debut det lukter svidd av. Fortsettelsen kan bli enda bedre. Henny Reistad har ambisjoner på aller høyeste nivå. 19-åringen har vært Norges tredje beste spiller i EM, ifølge VGs børs.

– Jeg vil bli best i verden, sier hun til VG.

– Dette har vært et stort steg på veien. Jeg vil fortsette å jobbe mot å etablere meg her, sier hun.

– Du tør å si at du vil bli best i verden til å spille håndball?

– Ja, svarer tenåringen fra Bærum – omtrent like fjærlett som den 180 cm høye jenta har danset seg gjennom motstandernes forsvar i Frankrike.

Norge har akkurat knust Sverige med ni mål. Det ble ikke EM-gull, men håndballjentene har likevel funnet gull. Reistad fikk debuten tre kamper før EM og har aldri sett seg tilbake.

– Det har gått over all forventning. Jeg hadde ikke i det hele tatt trodd dette, sier hun.

Ifølge VG-børsen har hun vært Norges tredje beste spiller i mesterskapet. Bare Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen har høyere snittkarakter på de tre kampene.

Best på VG-børsen 1) Oftedal 6,86 poeng i snitt, 2) Kristiansen 6,43, 3) Reistad 6,14, 4) Løke og Aune 6,00, 6) Lunde 5,86.

Hennes 6,14 poeng på skalaen fra 1 til 10 var ikke Bredal Oftedal og Nora Mørk i nærheten av da de mesterskapsdebuterte for Norge som 19-åringer. Mørk hadde 4,75 og Oftedal var helt nede på 4,00 i snittpoeng under EM i 2010.

Oftedal var heller ikke nærheten av å matche Reistads to timer og 22 minutters spilletid.

Reistad og juniorlandslagets feiret VM-suksessen slik sist sommer:

– Jeg var vel nede på 20 minutter. Vi hadde et annerledes lag den gang, men Henny har stått ekstremt godt i det, mener landslagskapteinen.

Norge vant gull i Oftedal-debuten, men selv ble hun skiftet ut med Linn Jørum Sulland foran EM-semifinalen i Herning.

– Det er veldig imponerende. Hun er så trygg så tidlig. Hun har noen ekstreme kvaliteter som vi har fått brukt nå og kommer til å få bruk for desto mer i fremtiden. Hun er så rolig og sindig. Hun føles trygg å spille, mener Stine Bredal Oftedal.

Henny Reistad har også gjort en knalldebut for Vipers i Champions League – selv om det gikk helt galt i tapet for Ferencvaros i oktober.

Stine Bredal Oftedal – som selv ble kåret til VMs mest verdifulle spiller i fjor, er helt enig i at Reistad legger listen knallhøyt og vil bli best i verden.

– Det skjønner jeg jo. Sånn skal det være. Hun er kapabel til det.

Men er samtidig klar på at supertalentet kan vente seg tøffere tak fremover.

– Det er viktig å takle når ting går tyngre. Du får en boost når ingen vet hvem du er. Men fremover må hun også være best når motstanderen har forberedt seg spesielt på henne. Det synes jeg er så rått med (Cristina) Neagu. Alle forbereder seg på henne, men hun er like god, sier Bredal Oftedal om den rumenske skytteren som regnes som best i verden, men ble korsbåndskadet denne uken.

Henny Reistad har satt i 18 mål i mesterskapsdebuten og har den eneste av de norske bakspillerne som har scoret på mer enn 60 prosent av skuddene. Men selv snakker hun om å spille forsvar som den viktigste oppgaven fremover.

– Å bli tryggere bakover slik at jeg kan bli toveisspiller også her på landslaget. Jeg må takle de relasjonene som trengs. Det skal jeg utvikle videre i Vipers. Jeg har gode forutsetninger for å bli en bedre håndballspillere både på og utenfor banen. Det blir bra det, forsikrer hun.

Storseieren av Sverige ble hennes hittil beste landskamp med scoring på alle fire forsøk, fire assist og en skaffet straffe på de kun 12 minuttene hun fikk sjansen. Hun var likevel en svært viktig del av den norske angrepssuksessen før pause og satte på benken i alle forsvar.

– Det var helt ekstremt. Å score 22 mål i en omgang er utrolig kult. Det var deilig å avslutte slik. Vi har klart å få frem mye, men jeg synes vi har enda mer å gå på. Det er kjipt at vi ikke fikk sjansen i semifinalen.

