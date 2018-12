BLYTUNG KVELD: Stine Bredal Oftedal opplevde at det akkurat ikke holdt. Håndballjentene mister sin siste tittel søndag. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Nå blir håndballjentene strippet for alt

NANCY (VG) ANALYSE: Håndballjentene er gode nok for EM-gull. I stedet blir de søndag strippet for alt i Paris. Semifinalen var bare ett eneste mål unna.

Gjennom hele 14 år har Norge alltid hatt et av kvinnehåndballens tre belter. Frem til OL i Rio var de til og regjerende mester i OL, VM og EM. Den totale storeslem. Men nå er det slutt. Russland og Frankrike har tatt over hegemoniet. Mye tyder på at de møtes i EM-finalen søndag.

De er klare favoritter i semifinalene mot henholdsvis Romania og Nederland på fredag. Akkurat som Norge er i kampen om 5.-plassen mot Sverige i Paris.

Det målet Norge manglet hadde Ungarn nok av tid til å score på Romania. Men playmaker Aniko Kovacsic var fornøyd med tomålsseier over naboen. Hun tok ned ballen og kastet den slapt mot det rumenske målet i stedet for å sette i gang det kontringsmålet Norge trengte.

Bittert er bare fornavnet.

Etterpå kunne også Tyskland ha hjulpet Norge til semifinalen. Men tyskerne er Norges nemesis i dette mesterskapet. Ikke bare slo de Norge i åpningskampen. De leverte en elendig kamp etter tre døgns hvile og var ikke i nærheten av slå Nederland – som et døgn tidligere ble knust med 13 mål av Norge.

Stine Bredal Oftedal meldte om hyling og grining foran avgjørelsen:

Selvsagt kunne Norge ha vunnet EM. Det står respekt av hvordan Norge har håndtert nedturen i gruppespillet. Stine Bredal Oftedal er inne i en helt vill sportslig utvikling og de norske jentene har blåst Ungarn, Nederland og Spania i en vanvittig seierstrippel på til sammen 33 mål.

Det har vært imponerende og akkurat det motsatte av den sportslige 1. desember-katastrofen i Bretagne. Tapet for Tyskland ødela medaljeambisjonene.

For mange vegger hadde falt ut av huset foran EM-åpningen. Fem av landslagets lederskikkelser var ikke i Brest Arena. Dominante Nora Mørk skadet, visekaptein Camilla Herrem vraket, keeper Kari Aalvik Grimsbø i landslagspause og tillitskvinne Stine Skogrand gravid. I tillegg forsvant viktige Amanda Kurtovic ut med en bitter korsbåndskade seks dager før.

I EM-oppkjøringen vant jentene fem og spilte en uavgjort. Tapet av nøkkelspillerne var ikke merkbart. Men da alvoret senket seg i Bretagne var kroppsspråket dårlig og nervene tilsvarende til stede.

Noe vesentlig manglet. Gutsen. Både i garderoben og på banen.

Summen av alle manglene ble for stor. Særlig mentalt. Tapet for Tyskland var sjokkerende. Men mer til å fatte nå som det er gått halvannen uke.

Kampen om 5.-plassen mot Sverige handler også om å revansjere fjorårets overraskende VM-tap. Det er grunn til å bli overrasket om håndballjentene ikke tar sin fjerde strake EM-seier i løpet av åtte dager.

Selv med seier over svenskene blir dette Norges nest dårligste EM noensinne. Bare 6.-plassen i 2000 er verre. EM har jo vært håndballjentenes parademesterskap. Syv EM-gull, åtte finaler på rad, medalje i 12 av 13 EM siden starten i 1994.

Sverige-kampen i Paris fredag har å gjøre med rangering foran OL-kvaliken våren 2020.

For det neste halvannet året blir annerledes for Norge. Tre ganger på rad har Norge sikret OL-deltagelsen ved å vinne EM midt mellom de olympiske lekene. Nå gjør de ikke det.

OL-plassen i Tokyo må enten sikres med å vinne VM i Kumamoto om ett år eller gjennom OL-kvalifiseringen i 2020. Det er noe helt annet. En mye mer usikker og problematisk vei selvsagt. Men er Norge gode nok?

Svaret er like enkelt som det er kort.

