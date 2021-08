UTRØSTELIG: Stine Bredal Oftedal har aldri vært mer fortvilet etter et tap. Her sammen med Nora Mørk etter semifinaletapet mot Russland i 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB

Bredal Oftedal om sammenbruddet i 2016: − Vi føler det samme

TOKYO (VG) Stine Bredal Oftedal hulket etter semifinaletapet for Russland for fem år siden. Et OL-gull har fortsatt samme betydning for landslagskapteinen. Men hun er ikke sikker på om følelsene blir like voldsomme ut det skulle gå galt igjen.

– Vi føler det samme for det vi holder på med, svarer hun på VGs spørsmål under nattens pressekonferanse i Olympic Village.

– Men så håper jeg vi sånn sett er et steg videre i karrieren. Slik at vi kan takle visse perioder i en eventuell jevn kamp enda bedre. Men det er ingen tvil om at OL betyr like mye, sier Stine Bredal Oftedal som runder 30 i september.

Fredag spiller hun og håndballjentene semifinale i OL mot «ROC» klokken 14.00.

Bredal Oftedal strigråt da hun kom inn i intervjusonen etter ekstraomganger og 37–38-tap for Russland i Rio-OL. Veronica Kristiansen uttalte at «jeg har lyst til å slutte med å spille håndball». Men fem år etter står hun der fortsatt.

– To sinnsykt gode lag skal møtes igjen. Så er det viljen og forberedelsene som blir avgjørende, tror jeg, sier Kristiansen som de siste åtte årene har skapt veldig mye av det norske spillet sammen med Bredal Oftedal og Nora Mørk.

Ingen av dem var med da Norge i 2012 sist vant OL-gull. Den mest prestisjetunge tittelen mangler for spillerne som har vunnet både VM, EM og den gjeveste klubbturneringen, Champions League.

En av Kristiansens viktigste oppgaver blir å stoppe ROCs største stjerne, Anna Vjakhireva. Den fotrappe høyrebacken ble kåret til OLs mest verdifulle spiller for fem år siden. Mjøndalens «Vikki» er klar for å gå tøft til verks.

FEM ÅR ETTER: Veronica Kristiansen (til venstre) og Stine Bredal Oftedal klare for en ny OL-semifinale mot Russland. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi kan ikke stå flatt på henne. Da gjør hun akkurat som hun vil. Det blir viktig «å ta høyde» og lese fintene hennes. Rett å slett gi juling, sier hun.

Norge fikk en salig revansje da russerne året etter OL-tapet ble smadret med 34–17 i VM-kvartfinalen. Prestasjonen i Magdeburg er noe av de råeste håndballjentene har gjort.

– I 2017 bestemte vi oss skikkelig. Vi klarte å være uredde i en kvartfinale. Det kan av og til være vanskelig, beskriver Stine Bredal Oftedal. Hun har fersk erfaring fra det trøblete møtet med Ungarn i Tokyo.

– Kvartfinale er litt spesielt. Det blir veldig veldig fiasko om vi ryker der. Vi var klar favoritt og Ungarn kunne slå undenifra. Så det påvirket oss kanskje litt. Det kan også påvirke oss i semifinalen. Da handler det om å stå i det og klare å snu det litt før. Vi må komme oss enda raskere tilbake til oss selv enn det vi klarte da. For Russland er hakket vassere, minner hun om.

– Russland har noen enkeltspillere som er noen av de største profilene vi har i internasjonal håndball. Det blir viktig å stoppe dem. Vi må prøve å gå utpå banen å være uredde igjen. Så skal det bli vanskelig for russerne, lover hun.

Stine Skogrand var ikke med i 2016. Hun spår et nytt drama.

– Det kommer til å være to lag som kommer til å blø for finaleplassen, sier Skogrand.

Semifinalen mellom Norge og «ROC» går fredag 14.00, og sendes direkte på Discovery+.