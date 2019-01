1 av 3 Bjørn S. Delebekk

Sander Sagosen får hjelp av mamma og pappa: – Han kommer tilbake

HERNING (VG) Han leverte sesongen svakeste kamp. Etter det vonde tapet for danskene får Sander Sagosen (23) støtte av foreldrene Monica Napsøy Sagosen og Erlend Sagosen.

– De har alltid betydd mest for meg, sier Sagosen til VG.

Han fikk et kort møte med mamma og pappa etter at det blytunge tapet i Boxen. Norges nøkkelspiller fikk litt trøst fra opphavet før han gikk i garderoben etter bom på syv av 11 skudd.

– Jeg sa til Sander at det går opp og ned, og at det kommer nye muligheter. Men det gikk ikke helt hjem, sier mamma Monica til VG.

– Hvorfor?

– Han tar alt på egne skuldre. Men dette er et lagspill, sier mamma, selv tidligere toppspiller i fotball for Klepp. Men så fikk hun Sander, og valgte etter hvert å gi seg.

Fredag reiste mamma hjem igjen til Trondheim, mens pappa Erlend Sagosen etter planen blir værende til VM er ferdigspilt for sønnen. Han er tidligere landslagskeeper i håndball.

– Jeg hadde en god prat med ham på telefonen fredag morgen, forteller Sagosen junior.

Sagosen i VM Snitt på VG-børsen: 5,75. Scoringer: 21 mål på 37 skudd. Uttelling: 57 prosent. Målgivende: 15. Tekniske feil: 12. Utvisninger: 2 Spilletid: 2.49,54 av totalt fem timer.

– Hvilke råd fikk du?

– Han ba meg renske hodet, holde meg unna hva alle skriver og mener, og heller se fremover i mesterskapet, svarer han.

Håndballgutta spiller sin neste kamp mot Egypt på søndag. Før den tid skal Sagosen snakke mer med sin nærmeste rådgiver.

– Vi skal ta en lunsj sammen. Det er bra å få snakket både med ham og mamma, mener trønderen.

– Vi skal møtes. Men Sander er så proff. Både han og laget kommer tilbake, sier pappa Erlend.

– Jeg blir i hvert fall ut mellomspillet. Og så håper jeg at det blir Hamburg-tur neste helg, fortsetter han - og snakker altså om semifinalen, som eventuelt går på tysk jord.

– Jeg har tro på dem. Det eneste minuset er at de har fått to kamper på to dager med Egypt og Sverige.

Foreldrene har vært dypt involverte i Sagosens suksessrike karriere siden 2013. Den har i løpet av fem år har brakt ham til gull med både Haslum, Aalborg og Paris Saint-Germain. Hele tiden har familien passet på mange detaljer – som at avstanden mellom bopelen og treningshallen alltid skal være kort.

– I barneårene er jo foreldrene viktige, men etter hvert som han har blitt eldre, har han hatt størsteparten av æren selv. Vi kan være en sparringspartner, sier mamma Monica.

– Vi liker denne idretten også vi. Men han kunne aldri ha blitt langrennsløper. Vi er ikke ute i skogen på ski, gliser hun.

Sander Sagosen mislyktes mot Danmark, men har også vært uvanlig varierende i fire første VM-kampen. 16 bomskudd og 12 personlige feil er overraskende mye fra en spiller har hatt en strålende høstsesong for PSG og i desember ble kåret til verdens beste.

– Jeg har ikke «peaket» i VM, beskriver han selv.

– Han slipper ballen litt for sent og vi får ikke den riktige flyten i spillet. Det er problemer som vi må ordne opp i. Det skal vi klare, sier Christian Berge.

Landslagssjefen sa allerede før VM at han ønsker Sagosen i en litt mindre sentral rolle. Berge ønsker at krumtappen i det norske laget ikke skal ta alle de første duellene, men heller komme i større fart og få uttelling for både skuddstyrke og spilleforståelse på en annen måte enn i PSG.

– Men jeg er vant til overgangen fra klubb- til landslag. Den har jeg taklet mange ganger, sier han selv.

Nå handler det om å slå Egypt (søndag), Sverige (mandag) og Ungarn (onsdag) for å komme til VM-semifinalen neste fredag.

– Det er fullt mulig, mener Sander Sagosen.

– Sander kommer tilbake, sier mamma.

– Det var bare et lite arbeidsuhell mot Danmark.