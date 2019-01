Sveriges stjernespiller ute mot Norge: – Det er utrolig vondt

HERNING (VG) For ett år siden ble han kåret til EMs beste spiller. Nå er Jim Gottfridsson (26) skadet og trolig ute mot Norge mandag. – Våre muligheter blir bedre, mener klubbkameraten Gøran Johannessen (24).

Publisert: 18.01.19 19:10

– Jim er ekstremt viktig for oss i Flensburg, og det samme gjelder Sverige, sier den norske stjernen.

Når VG møter Gottfridsson litt senere fredag, uttrykker han det slik:

– Det er utrolig vondt. Jeg kan ikke stå på beinet. Så nå virker det merkelig om jeg skulle kunne spille mot Norge mandag.

– Men jeg gir ikke opp å spille mer i VM, fortsetter Gottfridsson – og ser kanskje muligheten i semifinalen neste helg.

Den svenske legen Ola Svejme ser bort ifra at Gottfridsson kan spille de tre mellomrunde-kampene – hvorav den ene er mot Norge mandag.

– Gottfridsson er en verdensklasse midtback. Han er en kjempeflink playmaker for det beste laget i Tyskland. Det er tungt for Sverige om de mister han, sier Christian O’Sullivan, som er vant til å møte svensken i Bundesliga.

– Han har et ekstremt klokt håndballhode. Det er et stort tap for Sverige om han ikke spiller, sier Johannessen.

– Synes du synd på ham?

– Ikke nå! Akkurat nå er vi motstandere. Hvis han er skadet, så er mulighetene våre mot Sverige bedre. Men når vi kommer tilbake til Flensburg, er det selvfølgelig noe annet, svarer Gøran Johannessen.

– Han er sjefen i det svenske laget, sier Bjarte Myrhol.

– Det smalt bak meg. Jeg trodde det var hælsenen som var av. Det er den ikke, men de tror det handler om en muskel, sier Gottfridsson selv.

– Jeg skal i hvert fall gjøre alt som er mulig for å spille mer her i VM.

Sverige tok sølv i EM for ett år siden, og Gottfridsson førte an.

– Selvfølgelig kommer de til å savne lederen i laget, sier klubbkameraten Magnus Jøndal.

– Men jeg tror Sverige blir like tøffe uansett.

– Så klart er det nesten katastrofe å miste Jim, men vi har et riktig, riktig bra lag. Det er synd for «Gotte» og synd for laget, men vi forsøker å fylle tomrommet etter ham, sier den svenske målvakten Andreas Palicka til VG.

– Det skal et stort mirakel til. Men det har skjedd større mirakler, sier Gottfridsson selv om muligheten for at det blir mer VM-spill på ham.