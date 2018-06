Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Bjarte Myrhol skal møte bestekompisen: - Vi er som en storfamilie

Når håndballgutta møters Sveits til VM-playoff i Stavanger, blir det litt ekstra spesielt for Bjarte Myrhol (36). Han er nemlig bestekamerat med Sveits’ beste spiller, Andy Schmid (36).

– Det blir litt spesielt å møte ham, han er en av bestekompisene mine. Vi har to sønner som har vokst opp som brødre og konene våre er også veldige gode venner. Vi er som en storfamilie, sier Myrhol på spørsmål om forholdet til den profilerte sveitseren.

De to profilene spilte sammen i fem år i Rhein-Neckar Löwen, før Myrhol i 2015 meldte overgang til danske Skjern.

– Vi bodde i samme hus mens jeg spilte i Tyskland, jeg på toppen og han under. Men han kommer ikke til å få noe gratis når vi møtes på banen, forklarer han om det tette forholdet de hadde - og fortsatt har.

Schmid er regnet som en av verdens aller beste håndballspillere og ble kåret til mest verdifulle spiller i tyske Bundesliga - til tross for at hans Löwen-lag tapte seriegullet i aller siste runde for Magnus Abelvik Røds Flemsburg. Myrhol kjenner godt til hvordan han skal stoppes.

– Han er kanskje den beste vurderingsspilleren i verden, så vi må holde ham langt fra mål. Det er viktig at vi får de andre sveitserne til å ta de beslutningene, analyserer 36-åringen.

Myrhol selv kommer fra en svært suksessrik sesong i Danmark og tok seriegull med Skjern - hans første på tolv år, klubbens første på 19. Dermed kommer de to kameratene fra stikk motsatte opplevelser i sesongavslutningen.

– Jeg tror nok den smellen sitter i for ham fortsatt. Men det er derfor det er så morsomt å vinne også, sier Myrhol og sier seriegullet med Skjern var en «fantastisk opplevelse».

Schmids spisskompetanse gjør at sveitserne kommer til å spille med åpent mål i angrep og sende syv mann fram. Myrhol tror de skal klare å håndtere det, men:

– Det er fysisk krevende å spille mot syv mann om man gir full gass hele tiden. Derfor skal vi kjøre på i kortere sekvenser og holde intensiteten, sier Myrhol.

Han forteller at hele laget har med seg mye selvtillit fra seieren i generalprøven mot Tyskland 25–30 i München på onsdag. Om Norge skulle kvalifisere seg til VM, går sluttspillet i perioden 10. - 27. januar i Tyskland og Danmark.

PS! Den første kampen mellom Norge og Sveits går av stabelen klokken 19.10 i DNB Arena i Stavanger. TV 2 viser kampen.