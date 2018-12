LA OPP: Thea Mørk, her etter å ha pådratt seg nok en skade, la opp som profesjonell håndballspiller etter EM i Frankrike. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Reagerer på overbelastning i håndballen: – Det er rovdrift

HÅNDBALL 2018-12-22

Thea Mørk la fredag håndballskoene på hylla, bare 27 år gammel, etter lengre tids skadeproblemer. Igjen slår flere eksperter og håndballspillere alarm om den voldsomme belastningen dagens håndballstjerner blir utsatt for.

22.12.18

– Det er et utrolig tøft valg av henne, jeg vet jo hvor mye håndball betyr. Men det sier jo stopp, og hun har jo ganske mange alvorlige skader, også. Jeg tror at på lang sikt, er det det riktige å gjøre, sier tidligere landslagsspiller Hanne Halén om avgjørelsen til Thea Mørk .

Også Halén la opp grunnet lengre skadeplager, etter at hun røk korsbåndet som 18-åring, men husker ikke noe fra selve dagen hun bestemte seg for å legge opp. «Det gikk helt i svart», beskriver hun.

– Jeg gikk rett og slett på veggen. Jeg var ikke forberedt på det, selv om kroppen hadde sagt fra ganske lenge. Jeg synes Thea er et forbilde til å ta det valget - det er et liv etter håndballen, som man skal orke å ha.

Etter endt karriere, begynte Halén å holde foredrag for fysioterapeuter og leger, og bevisstgjør dem om ansvaret de har til å si ifra til trenerne, om håndballspillerne ikke innser sine egne begrensninger.

– Jeg synes at støtteapparatet kan holde igjen mer. Og jeg snakker om hvordan jeg behandlet med selv i den verste perioden, jeg tok ikke signalene om at det stod såpass dårlig til.

Halén tror Mørk har gjort nettopp dette: tatt signalene. Selv endte hun opp, som hun selv sier, en 39-åring med en kneprotese som ikke fungerer.

– Jeg tror helt klart at presset på dagens toppspillere er for stort. De er med på så mye. Kampprogrammet er tettere, det er virkelig stor belastning på dem. Når det har vært så mange skader som det norske laget har opplevd i det siste, er det kanskje grunn til å si at det er for stor belastning, sier Halén.

– Rovdrift

TV 2-profilen Harald Bredeli, som i en årrekke har kommentert norsk landslagshåndball, nøler ikke lenge når han blir spurt om dagens håndballspillere blir utsatt for overbelastning.

– Ja, det tror jeg nok. Vi ligger i grenseland på hva folk tåler nå. Det er smart om noen kan sette seg ned og tenke litt over situasjonen en har havnet i, for de beste spillerne. De internasjonale forbundene er nødt til å se på totalen i det her, slik at vi ikke sliter toppspillere i biter, sier han.

Bredeli sier at debatten om overbelastning med rette kommer opp nå, og sikter blant annet til Gro Hammerseng-Edins innlegg i forkant av mesterskapet , som stilte spørsmålstegn ved om noen av toppspillerne turte å si ifra når belastningen ble for stor.

– Men mens vi diskuterer om det har blitt for mye, har det bare blitt mer og mer, og ingen vil fire, for alle skal tjene penger. Spesielt de store stjernene som er med på landslag og er med på alle mesterskap. Det begynner å ligne på rovdrift. Den slitasjen over tid er ikke bra, sier Bredeli kontant.

- Mer sammensatt

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er imidlertid forsiktig med å trekke for mange linjer mellom generell overbelastning og Thea Mørks skadeproblemer.

– Det er en langt mer sammensatt problemstilling enn det. Den siste skaden er i utgangspunktet en liten skade, selv om det kanskje var dråpen. Det er mer summen av alle hennes skader som gjør det for hennes del, og hun er ikke den første utøveren som legger opp i en ung alder, forklarer han.

Islendingen mener at belastning er en utfordring i topphåndballen, en tøff og skadeutsatt idrett. Men han ønsker også trekke frem det positive:

– Det ble gjort noen beslutninger om å øke på ferietid i sommermåneden for toppspillere, og redusere kamper i europacupene. Det gjøres litt hele veien, men det er absolutt et tema som bør belyses og holdes fokus på hele tiden, sier Hergeirsson.