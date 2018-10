I LYKKELIGE OMSTENDIGHETER: Norge må klare seg uten Stine Skogrand i EM. Landslagsspilleren, som er sammen med landslagsspilleren Eivind Tangen, er gravid. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Skogrand gravid - må ta håndballpause

HÅNDBALL 2018-10-24T10:17:08Z

Landslagsspiller Stine Skogrand (25) blir ikke med til EM på grunn av lykkelige omstendigheter. 25-åringen og samboer Eivind Tangen venter sitt første barn til sommeren.

Publisert: 24.10.18 12:17 Oppdatert: 24.10.18 12:34

Dermed blir altså ikke Skogrand med i Norges tropp til EM i Frankrike eller de kommende kampene i Møbelringen Cup. 25-åringen spiller sin siste kamp for Herning Ikast 30. oktober, melder handball.no .

– Vi i trenerteam landslag kvinner, gleder oss selvsagt stort på Stine og Eivind sine vegne, vi gratulerer og ønsker lykke til, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– En kvalitetsspiller mindre

Landslagssjefen skulle nok gjerne hatt med Skogrand til EM, et mesterskap som allerede går uten en annen venstrehåndsspiller, Nora Mørk. Skogrand kunne vært brukt både på kant og i forsvar i EM.

– Vi har nå en kvalitetsspiller mindre å velge i et EM-uttak. Men det er jo slik at når en spiller blir forhindret fra å delta, så får annen/andre muligheten, og slik går livet videre, også i håndballen/toppidretten, sier landslagssjefen.

Samboer Tangen er også håndballproff i Danmark og landslagsspiller.

Tøft for Nora Mørk - se video under her:

TV2s håndballekspert Bent Svele mener Skogrand var tiltenkt en sentral rolle i EM, og at landslagstreneren nå må stokke om på kortene.

– Dette er hyggelig for henne og Eivind, men ikke like hyggelig for Hergeirsson, sier Svele til VG og legger til med et smil:

– Misforstå meg rett her.

Åpner for Sulland

Håndballeksperten mener dette åpner for Linn Jørum Sulland.

– Nå blir det helt nødvendig å ta med Sulland. Og Silje Våde, sier Svele.

Norge er fortsatt en av EM-favorittene ifølge eksperten.

– Håndballmessig inn mot EM er dette et slag. Det er et tungt forfall fra en veldig god spiller. Men det er veldig hyggelig for dem som formerer seg, sier Svele.

EM starter 30. november. Mesterskapet blir spilt i Frankrike.