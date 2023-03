Storhamar fikk bank i Champions League

Storhamar var sjanseløse og tapte 21-30 hjemme for danske Odense i den første playoff-kampen for kvartfinalen i Champions League.

Storhamar hadde store problemer med Odense-keeper Martina Thörn. Kristin Venn ble likevel kampens toppscorer med sine seks nettkjenninger. Lois Abbingh og Dione Housheer scoret flest for Odsense med fem mål hver. Maren Aardahl og Tonje Løseth satte begge inn to dor danskene.

Kampen er den første av to i et dobbeltoppgjør. Returkampen spilles i Danmark neste lørdag. Vipers er for lengst klare for kvartfinalen, som spilles i månedsskiftet april/mai.

