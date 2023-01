KALT INN: Kent Robin Tønnesen er kalt inn til Gjensidige Cup.

Tønnesen kalles inn til VM-oppkjøringen

Høyreback Kent Robin Tønnesen (31) har fått beskjed om å være reserve til Gjensidige Cup og VM. Nå er han kalt inn til troppen til oppkjøringskampen mot Portugal.

Det skriver Norges Håndballforbund i en pressemelding onsdag.

Tønnesen går rett inn i troppen som skal møte Portugal i Trondheim torsdag kl 19.15.

– Vi vet hva vi får med Kente: Stor rutine, matchvinneregenskaper og fine bidrag inn i gruppa. Vi har kalt ham inn på grunn av at Harald Reinkind har fått seg en lårhøne. Det er helt udramatisk for Harald med tanke på VM – den skaden vil gå over i god tid til 13. januar, sier landslagssjef Jonas Wille i pressemeldingen.

Info Dette er VM-troppen: Målvakter: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås, Emil Imsgard Utespillere: Sebastian Barthold, Alexander Blonz, Kristian Bjørnsen, Kevin Gulliksen, Petter Øverby, Magnus Gullerud, Thomas Solstad, Vetle Aga, Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød, Sander Sagosen, Gøran Johannessen, Simen Holand Pettersen, Erik Toft, Sander Øverjordet, Christian O’Sullivan og Tobias Grøndahl Vis mer

– Hvorvidt dette dreier seg bare om torsdagens kamp, eller om Kente også skal spille de to Gjensidige Cup-matchene i Trondheim på lørdag (mot Brasil) og søndag (USA), vil vi avgjøre senere, sier landslagssjefen videre.

Norge VM-åpner mot Nord-Makedonia fredag 13. januar klokken 20.30.