Vipers Heidi Løke var tilbake på håndballbanen i kjent stil da FTC fra Ungarn ble slått klart. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Løke slo tilbake etter nesten-skade - sikret Vipers storseier i Europa

Vipers fikk en flott start på mesterligaen med 31-22-seier over ungarske FTC Hungaria på hjemmebane lørdag. Heidi Løke var tilbake med ni mål.

De ni målene satte Løke på kun ti skudd, i en uhyre effektiv kamp fra strekspilleren.

Forrige fredag haltet Heidi Løke av banen i Stavanger med den man trodde var en alvorlig kneskade. Dagen etter ble det meldt at hun ikke kom til å rekke VM i desember, og at skaden ville holde henne på sidelinjen i månedsvis.

Men like før helgen kom kontrabeskjeden om at Løke plutselig var aktuell for spill allerede denne helgen, og litt over en uke etter skaden var håndballveteranen tilbake og herjet i kjent stil på streken.

Dette var Løkes comeback etter tre sesonger borte fra Champions League. Hun var gravid i høsten 2016, og tilbragte så to sesonger i Storhamar som ikke deltok i mesterligaen.

Laget fra Kristiansand hadde litt startproblemer mot det ungarske laget, men var à jour på 5-5 og 9-9. Så begynte det meste å stemme for Vipers. Laget gikk opp til 10-9 og 11-9 etter blant annet storspill fra den ferske landslagsmålvakten Andrea Austmo Pedersen.

Hjemmelagets forsvarsspill begynte også å sitte, og Vipers gikk opp til 13-9. Inn mot sidebytte gikk Vipers-spillerne opp i en 16-11-ledelse.

– Jeg er fornøyd med 11 mål bakover, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Viasat4 etter 1. omgang.

Etter hvilen fortsatte Pedersen sitt gode spill mellom stengene, og Vipers rykket ifra til 22-15. Laget så seg aldri tilbake og cruiset inn til en komfortabel nimålsseier.

13. oktober skal Vipers ut mot Podravka Koprivnica i Kroatia. Franske Metz er også i gruppen.

De tre beste i hver gruppe går til hovedrunden.

Publisert: 05.10.19 kl. 21:05







