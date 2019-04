HJEMLIG STØTTE: Jesper Munk har hatt stor støtte hjemme hos kjæresten Sascha Juel gjennom to år med MS. Også hun spiller håndball. Foto: ØIF Arendal

Håndballmester fikk sjokkbeskjeden MS: – Godt å være åpen

Han skulle flytte til Norge sammen med kjæresten Sascha for å få oppfylt drømmen om å spille håndball på heltid. Men to uker etter å ha skrevet kontrakt med ØIF Arendal fikk Jesper Munk (28) sjokkbeskjeden om at han har MS.

– Jeg valgte å fortelle lagkameratene om sykdommen to dager etter jeg kom til Arendal. Det var noe jeg selv ville. Tidligere hadde jeg fortalt mitt danske lag om sykdommen. Da begynte jeg å gråte. Men det var enklere for meg å fortelle det i ØIF. For meg har det vært godt å være åpen. Det hjelper å snakke med omgivelsen og svare på de spørsmål folk har, sier Jesper Munk til VG.

Han har nettopp vunnet seriegull med ØIF. Men overgangen fra Team Sydhavsøerne på dansk nivå 2 i 2017 ble noe helt annet enn den 197 cm høye strekspilleren hadde sett for seg.

– Jeg våknet en mandag morgen med en sløret strek på mitt høyre øye. På fredag så jeg ingenting. Da kontaktet jeg lege. Det var en veldig rar uke. På sykehuset var det første spørsmålet om jeg var ruset på stoffer eller var full. Jeg var ingen av delene, men var ikke meg selv. Da legen ba meg telle hvor mange fingre han holdt opp, så svarte jeg tre. Men det var fem.

Etter to uker kom beskjeden om at Munk hadde fått konstatert multippel sklerose – MS – den kroniske sykdommen som angriper sentralnervesystemet. Først da la han merke til at han var på sykehuset skleroseavdeling i København.

Han ble satt på medisiner, men synet kom ikke tilbake på det høyre øyet. Det var en tøff tid.

– Jeg lå på sofaen i seks uker før jeg igjen kunne se med begge øyne. Da begynte det endelig å bli bra, men da jeg fikk opp pulsen på trening så ble synet slørete. Min mor sendte meg til en akupunktør og tre måneders behandling med nåler forsvant problemene. Det var en stor lettelse.

LURTE ELVERUM: Jesper Munk og ØIF Arendal snøt Elverum for seriegullet i mars. Her er han i aksjon mot Tine Poklar, Søren Tau og Sigvaldi Gudjónsson i seieren over Champions League-klubben i februar. Foto: Jan Espen Thorvildsen, ØIF Arendal

Jesper Munk tok selv kontakt med sin nye klubb i Norge.

– Jeg hadde rett før skrevet en kontrakt med ØIF Arendal og gledet meg veldig til endelig å oppnå drømmen om en profesjonell kontrakt. Det var vanskelig å vite hva jeg skulle gjøre. Men jeg bestemte meg raskt for å ringe Marinko (Kurtovic, trener) og Bjørn-Gunnar (Bruun Hansen, daglig leder) i klubben og fikk melding tilbake at selvfølgelig skulle jeg komme uansett. Det betydde sinnssykt mye for meg å få den oppbackingen fra klubben, sier Jesper Munk som er oppvokst i Hornbæk – sommerhusbyen nord for København.

– Etter å ha satt oss inn i det, så var i ikke tvil om at vi både ut fra et menneskelig og sportslig perspektiv ønsket å opprettholde kontrakten. Det er fantastisk at vi nå har forlenget avtalen med Jesper, sier Bruun Hansen til VG.

MS rammer ifølge Norsk Helseinformatikk hyppigst mennesker mellom 20 og 45 år. Omtrent 10.500 personer har sykdommen her til lands. Munk har nylig opplevd at en person i ØIF-miljøet har fått konstatert MS. Ifølge daglig leder Bruun Hansen har klubben vært i kontakt med en russisk spiller som har samme diagnose som Munk.

– Årsaken til at jeg står frem er at jeg har et ønske om å hjelpe andre. Selvsagt er det mange som har en vanskeligere hverdag med MS enn meg. Men jeg ønsker å vise at det er mulig å fungere godt med sykdommen – også som toppidrettsutøver. Når jeg kan spille på Norges beste håndballag så håper jeg også andre blir inspirert til å fungere best mulig med MS.

Forskningen på MS har gått mye fremover de siste årene I 2017 kom flere revolusjonerende medisiner på sykdommen.

– Jeg tar en pille hver dag og har ikke opplevd å få et nytt attakk som da jeg mistet synet. Det er noen bivirkninger av medisinen, men det er mye bedre enn å våkne opp neste morgen uten følelse i et bein. Jeg tror ikke noen har merket noe på meg som håndballspiller. Sykdommen holdes i sjakk og jeg synes at jeg utvikler meg videre som spiller. Noen ganger kjenner jeg ting i beina når jeg slapper av etter en trening, men jeg tror mest at det er for at jeg kjenner etter og at jeg ikke reagerer mer på de fysiske belastningene enn andre spillere, sier Jesper Munk.

– Hva tenker du om at du skal leve med MS resten av livet?

– Min kreftsyke morfar sa en gang til meg at han kom til å dø av sykdommen eller dø med den. I starten var det tungt. Men jeg har bestemt meg for ikke å tenke de tankene. De hjelper meg ikke.

Han har med seg sin håndballspillende kjæreste, Sascha Juel, til Norge. Hun har spilte på elitenivå i Danmark, men spiller nå for Grane Arendal i norsk 2. divisjon. Paret har vært sammen siden de var 15 år gamle.

– På mange måter har dette vært tøffere for min familie. Jeg har prøvd å være positiv, mens de har hatt det tyngre. Det betyr mye for meg at Sascha flyttet med meg til Norge. Det hadde vært tyngre å komme hjem til et tomt hus uten henne, sier Munk.

17. mars vant han sin aller første tittel. Med uavgjort i dramaet mot favoritten Elverum var seriegullet i boks for ØIF Arendal.

– Jeg er sinnssykt stolt av det vi har oppnådd som lag og det jeg har bidratt med personlig. Jeg har hatt stor betydning og det er jeg stolt av med bakgrunn i sykdommen.

Etter påske venter Kolstad i sluttspillets semifinale. Målet er å snyte Elverum også for seriegullet og muligheten til å spille Champions League neste sesong.

– Jeg gleder meg til resten av sluttspillet og ser frem til å spille en sesong til i ØIF Arendal. Jeg trives så godt med folkene, klubben og byen.

