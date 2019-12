VM-LYKKE: Stine Bredal Oftedal spilte på sitt beste og smilte på sitt bredeste i 11-målsseieren over Sør-Korea mandag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Oftedal blir kalt best i verden: – Jeg blir kjempeglad

KUMAMOTO (VG) Onsdag kan hun løfte Norge til VM-semifinalen. Stadig flere mener at Stine Bredal Oftedal (28) er verdens beste håndballspiller. Landslagskapteinen hylles av med- og motspillere foran møtet med Tyskland.

– Jeg synes hun er verdens beste spiller. Hun spiller med et utrolig høyt tempo, en deilig sikkerhet, og er også sterk på gjennombrudd og skudd, sa Danmarks trener, Klavs Bruun Jørgensen, til VG sist helg.

Stine Bredal Oftedal hevder hun ikke har fått med seg den flotte omtalen fra håndballjentenes gamle arvefiende. Men sier like lynkjapt som hun skjærer gjennom de fleste forsvar i VM:

– Takk, Klavs. Hyggelig!

Bruun Jørgensen følges opp av Heidi Løke – selv kåret til verdens beste spiller i 2012. Tidligere har også Linn-Kristin Riegelhuth Koren (2008), Gro Hammerseng-Edin (2007), Cecilie Leganger (2001) og Trine Haltvik (1998) blitt kåret til best i verden av det internasjonale håndballforbundet.

– Stine har vært helt fantastisk i VM. Hun er verdens beste håndballspiller. Uten tvil, sier Løke til VG.

– For en fart og en spilleforståelse. Og så er hun ikke minst et like fantastisk menneske, roser strekspilleren som er blitt servert av Oftedal en del ganger i VM.

Løkes vurdering har dukket opp hos stadig flere de siste månedene. Da hun skrev ny kontrakt med Györ i høst, sa klubbpresident Csaba Bartha:

– Stine Oftedal er en utmerket spiller, og vi tror hun er den beste spilleren i verden.

Emily Bölk ga Stine Bredal Oftedal en sjelden nedtur da hun i fjor scoret seiersmålet til Tyskland mot Norge i EM.

– Ja, hun er veldig god i angrep og kan også være god i forsvar. Så jeg er enig i vurderingen til Bruun Jørgensen, sier Bölk til VG.

– Hun er veldig rask, sterk én mot én og har også et godt skudd. Hun kan gjøre alt, sier Bölk. Men minner om at Norge er mer enn Stine Bredal Oftedal.

Hun prøver å ta all rosen med fornuft, men blir åpenbart også lykkelig av å bli kalt best i verden. Nittedalsjenta har satset omtrent alt på håndballen siden hun var 13 år gammel.

– Jeg prøver bare å registrere det. Men det er selvsagt utrolig hyggelig at folk sier slikt. Jeg blir kjempeglad for.

Stine Bredal Oftedal ble i forrige VM kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller.

I fjorårets EM ble ikke Norge bedre enn nummer fem, men hun kom likevel på mesterskapets All Star-team. I tillegg har kun vunnet Champions League to sesonger på rad med Györ.

– Jeg føler at jeg har vært i veldig god form de siste årene. Det er der jeg ønsker å være, sier hun og legger til:

– 2019 har vært bra for meg. Så la det fortsette!

Men i «Skal vi danse» stiller hun ikke med det første.

Cristina Neagu har i VM mottatt prisen som verdens beste kvinnelige håndballspiller i 2018. Den rumenske stjernen ble kåret for fjerde gang, men har dette året kjempet seg tilbake fra en korsbåndskade og ikke holdt vanlig standard.

Stine Bredal Oftedal regner med en tøff kamp mot tyskerne. Det holder med uavgjort for Norge for å gå til semifinalen.

– Tyskland har vært i god flyt. De tapte for Serbia mandag, men har vært veldig bra. De har mye fysikk og er store i midtforsvaret sitt, sier Bredal Oftedal.

Men hunn innrømmer at den norske VM-situasjonen er så godt under kontroll som den kan være.

– Vi har det i våre hender. Det er så deilig. Vi må bare fortsette å ha det sånn.

