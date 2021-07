JAPAN NESTE: Magnus Gullerud (til venstre), Kevin Gulliksen, Magnus Fredriksen og Petter Øverby skal alle være med når OL-troppen presenteres lørdag. Her fra VM i 2019. Foto: Lise Åserud / NTB

Sagosen ber Berge prioritere forsvar – Fredriksen blir OL-overraskelsen

Lørdag formiddag presenterer landslagssjef Christian Berge (47) sitt vanskeligste uttak noensinne: OL-troppen til Tokyo.

– For første gang alle har vært tilgjengelige. Det har jeg ikke opplevd før, og det er veldig moro, sier Berge til VG dagen før troppen presenteres.

I OL er det bare tillatt med 14 spillere i hver kamptropp – mot 16 i EM og VM. Det gjør håndballsjefens luksusproblem enda strammere.

Lørdag formiddag offentliggjøres en 15-mannstropp, samt navnet på tre reserver som skal trene og være «stand-by» i Japan, men utenfor OL-leiren i Tokyo.

Etter det VG forstår, vil midtbacken Magnus Fredriksen (24) være overraskelsen i «Berge Boys». Wetzlar-proffen slet med knetrøbbel og var utilgjengelig for VM i Egypt i januar. Det mesterskapet – der Norge røk i kvartfinalen for Spania – måtte også Magnus Abelvik Rød (23) og Magnus Gullerud (29) si fra seg.

De to Bundesliga-spillerne er garantert med i Berges tropp nå, og det betyr at Norge reiser til OL med en helt annen slagkraft i forsvar.

VGs tips for OL-troppen for menn Målvakter: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås. Kanter: Magnus Jøndal, Kristian Bjørnsen, Kevin Gulliksen. Strek: Bjarte Myrhol, Petter Øverby, Magnus Gullerud. Bakspillere: Sander Sagosen, Gøran Johannessen, Christian O’Sullivan, Magnus Fredriksen, Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød. Førstereserve: Kent Robin Tønnesen (bakspiller). Ekstrareservene i Japan: Espen Christensen (målvakt), Sebastian Barthold (kant), Simen Holand Pettersen (bakspiller). Vis mer

Akkurat det gleder lagets stjernespiller Sander Sagosen. Verdens beste mannlige håndballspiller påpeker at han ikke tar ut laget, men byr gjerne på sine refleksjoner rundt de vanskelige prioriteringene når troppen skal bygges.

– Mine tanker har egentlig vært at vi må ha nok spillere til å ha et enormt bra forsvar. Det har jeg erfart med Kiel nå. Har vi et enormt godt forsvar, som gjør at vi også vinner de dagene vi ikke scorer 32-33, må man kanskje prioritere bort en kant fra en av sidene for å få med en ekstra forsvarsspiller, sier den ferske tyske seriemesteren til VG.

Nettopp samme konklusjon virker Christian Berge og trenerteamet å ha landet på.

– Vi har diskutert mye frem og tilbake. Vi ender nok på tre kanter, men vi er ikke helt i mål ennå, opplyser Berge.

Hvem kan han ikke si noe om. Men ting tyder på at Magnus Jøndal blir den eneste rene venstrekanten i 33-åringens siste kamper før han legger opp, mens den andre kantveteranen Kristian Bjørnsen (32) får konkurranse av Kevin Gulliksen (24). Sistnevnte var strålende for Norge i både OL-kvalifiseringen og EM-kvaliken i vår.

Magnus Fredriksen beskriver det som «fullt mulig» at han får en Tokyo-billett. Den tidligere Elverum-spillerens jumper’s knee-problemene er iallfall ikke til bry lenger.

– Det blir spennende å se om jeg får noen telefon i nærmeste fremtid. Vi har tre høyrehendte bakspillere som er best i Sander, Gøran (Johannessen) og O’Sullivan (Christian). Så er det å kapre den siste plassen bak dem. Det har vært noen samtaler, sier Fredriksen – uten å kunne bekrefte at han er garantert en plass blant de 15.

For øvrig forteller Berge om en fersk regelendring som gjør ting noe enklere: Førstereserven – altså 15. mann i troppen – kan fritt byttes inn og ut. Tidligere har det vært permanent om man har ønsket å rullere på troppen.

– Det er signaler på dette og vet ikke om det er hundre prosent bekreftet, men det er slik jeg har forstått det. Da har vi 15 å spille på, som hjelper på belastningen, sier landslagssjefen.

For Sander Sagosen er ambisjonen å ta gull. Siden 2016 har Norge én fjerdeplass, én bronse og to tapte finaler i EM og VM.

– I mine øyne står vi på lik linje med alle de beste, sier Sagosen.

PS! Norge-troppen samles på Jessheim 9. juli og reiser til japanske Fukuoka tre dager senere. Her blir det én oppkjøringskamp mot Sverige (20. juli) før OL-åpningen spilles mot Brasil 24. juli.