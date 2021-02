I TRØBBEL: Nora Mørk og Vipers lykkes dårlig mot Ferencváros og Alicia Stolle. I bakgrunnen Hanna Yttereng. Foto: Zsolt Szigetvary / MTI

Fullt kaos rundt Champions League: − Vi er veldig spente

Vipers vet hverken hvordan tabellen skal regnes ut, hvordan sluttspillet blir, eller hvor kommende lørdags Champions League-kamp skal spilles. Onsdag skal Nora Mørk & co. forsøke å snu motgangen mot topplaget Rostov-Don.

– Det kommer en avklaring onsdag formiddag, sier Thomas Schöneich – kommunikasjonssjef i EHF – til VG.

Han viser til pressemelding det europeiske håndballforbundet sendte ut 19. desember. I den står det at hele spillemodellen skal forandres om ikke alle kamper i gruppespillet blir spilt ferdig før 14. februar. Vipers kommer til å mangle kamper mot Metz, Rostov-Don og Bietigheim.

Dermed ligger det an til at ingen klubber går direkte til kvartfinalen i april, men at samtlige 16 skal spille åttendedelsfinale i begynnelsen av mars.

– Jeg tror det blir playoff for alle klubber slik det ser ut nå. Men det er jeg ikke helt sikker på, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Schöneich i EHF kan ikke svare på om klubbene skal rangeres etter gjennomsnittspoeng. Kontoret i Wien skal avgjøre poengene ut fra følgende formulering:

«Gruppespillkamper som ikke spilles i det hele tatt av en eller annen grunn vil bli vurdert og poeng vil bli tildelt i henhold til omstendighetene som førte til at en kamp ikke kunne spilles.»

– Vi er veldig spente på hvordan man regner ut poeng, sier Gjekstad. Vipers har blant annet opplevd at både Rostov-Don og Ferencváros har blitt stoppet av positive coranatester i laget på vei inn i Norge.

Snittpoengene Slik rangeres klubbene i Gruppe A etter gjennomsnittspoeng pr. kamp: 1. Rostov-Don 1,50, 2. Metz og Vipers 1,33, 4. Ferencváros 1,23, 5. Bucuresti 1,18, 6. Esbjerg 0,67, 7. Krim 0,58, 8. Bietigheim 0,27. Vis mer

– Hvordan er det å leve med uvissheten?

– Det er mye vi ikke vet. Vi vet heller ikke hvor vi skal spille den siste kampen mot Krim denne uken. Det er mange usikkerhetsmomenter i opplegget vårt, sier Gjekstad lettere oppgitt.

Vipers skal lørdag avslutte sin Europa-turné med «hjemmekampen» mot Krim. Den ønsker de ikke å spille på bortebane Ljubljana der Vipers slo Krim i oktober. De norske mesterne skal onsdag møte Rostov i den ungarske byen Erd og ønsker også å spille Krim-oppgjøret der.

Thomas Schöneich sier til VG at han foreløpig ikke kan gi svar på spørsmålet. Krim overrasket stort ved å slå Rostov-Don i Ljubljana sist lørdag. Det russiske laget med store stjerner som Anna Vjakhireva og Anna Sen blir en tøff nøtt å knekke for Vipers etter to tap i Budapest.

– Jeg tror ikke det er noe verre å møte Rostov i Erd enn å møte Ferencváros i egen hule, selv om det ikke var tilskuere der, sier Gjekstad.

Etter Silje Waades korsbåndskade i avslutningen av seieren mot Metz sist torsdag, har Vipers vært svake. Uten Waade og Heidi Løke (ny neseskade) har klubben for første gang denne sesongen sluppet inn 30 mål eller mer.

– Det har vært skuffende, slår Ole Gustav Gjekstad fast.