Nora Mørk dominerte: – Ikke en promille dårligere

(Bietigheim – Vipers 29–33) Etter en forsiktig start vokser Nora Mørk comeback. Nora Mørk dominerte stort da Vipers tok borteseier nummer to i Champions League. Katrine Lunde var også tilbake på banen.

29-åringen scoret 10 mål i siste seriekamp i Norge og fulgte lørdag kveld opp med ni mål på 12 skudd i Tyskland.

– Gode, gamle Nora, sier Viasat-kommentator Gunnar Pettersen. Han er klar på at Mørk er tilbake på sitt gamle nivå etter to korsbåndskader. Han sier også:

– Hun er ikke en promille dårligere enn hun har vært før.

Katrine Lunde spilte sin første kamp – 503 dager etter kneskaden felte henne i bronsefinalen av Champions League våren 2019. 40-åringen vartet opp med et par gode redninger da hun kom inn for Evelina Eriksson i 2. omgang.

Da kom også Linn Jørum Sulland på banen for Nora Mørk i angrepsspillet. Hun noterte seg for tre fine scoringer. Henny Reistad imponerte med stor gjennombruddskraft og syv scoringer på en god Emily Stang Sando i Bietigheim-målet. Reistad spilte sin første Champions League-spiller for sesongen og sto for kampens høydepunkt da hun ekspederte en flyger i mål.

Heidi Løke og Sunniva Andersen – begge tre mål – viste også fine ting i Tyskland før Løke fikk rødt kort etter en takling to minutter før slutt.

Vipers ledet 15–14 ved pause.

Nora Mørk dominerte fra første angrep og var tilbake på det gamle aktivitetsnivået. Det vil si at hun dominerte og regjerte det aller meste. Hun scoret seks mål og sto bak fem assist.

Spesielt 4–3-scoringene fikk frem godordene hos Pettersen. Mørk dro på med en underarmsfinte, gikk kjapt til høyre og scoret på gjennombrudd.

– Klassescoring. Den hadde hele verden gått på, mente Viasat-kommentatoren.

Svenske Evelina Eriksson sto en god 1. omgang i Vipers-målet med seks redninger, men Vipers-forsvaret fant ikke ut av Bietigheims spill ut mot kantene. Returløpene satt heller ikke godt nok på hjemmelagets kontringer.

– Vi jogger jo hjem, smalt det fra trener Ole Gustav Gjekstad i en time out.

Kommende uke gjør Nora Mørk og Katrine Lunde comeback på landslaget. Norge spiller Golden League i Danmark med til sammen syv Vipers-spillere i troppen. Emily Stang Sando får også sjansen. 31-åringen viste internasjonal klasse i Bietigheim og reddet ifølge Gunnar Pettersen 18 skudd.

