Så sint ble Tyskland-sjefen over å tape for Norge

HAMBURG (VG) Tysklands landslagssjef Heiner Brand var så forbannet på dommerne at han gikk mot dem med knyttet høyrehånd klar til slag etter å ha tapt mot Norge i VM for ti år siden.

TV-bildene av legendariske Brand med hvalrossbarten gikk verden rundt. Norge vant sensasjonelt 25–24. Det likte den suksessrike tyske gull-treneren særdeles dårlig.

Bent Svele, som kommenterte kampen for TV 2, forteller:

– Det var helt uvirkelig. Norge hadde en komfortabel ledelse, og daværende landslagstrener Robert Hedin tok en timeout. Men så snublet Håvard Tvedten og Norge rotet bort ballen enda en gang. Tyskland fikk innkast, men spilleren sto ikke reglementert - og de prøvde å ta det fire ganger. Dermed gikk tiden ut.

– Bildene av Heiner Brand som kommer med hevet knyttneve mot dommerne, er noe av det mer spesielle jeg har opplevd, sier rutinerte Svele.

Kristian Kjelling (angrep) og Johnny Jensen (forsvar) gikk i bresjen da daværende verdensmester Tyskland ble slått i 2009-VM. Ti år etter er Kjelling TV3s ekspertkommentator.

– Jeg skled og gikk på trynet. Det samme gjorde Håvard (Tvedten). Det var syke tilstander. Når en ser det på video, er det riktig dømt. For de tok jo innkastet feil. Heldigvis stoppet han med å heve knyttneven. Det er rart det ikke fikk noen konsekvenser for Brand. Det hadde det nok fått i dag, sier Kjelling til VG.

– Han var hissig. Det var en morsom seier. Jeg husker at Steinar Ege sto godt veldig godt i mål, forteller Kristian Kjelling.

– Det var et kaos. Vi ledet. Så rotet vi bort ballen. Men de tok ikke innkastet riktig, og tiden rant ut. Da klikket det nok for Heiner, smiler Ege, som var målvakt den gang og denne gang er keepertrener.

– Har du opplevd noen som har vært så sint på en håndballbane?

– Ja. Men ingen andre i den alderen!

Tyske aviser er fulle av rosende ord og respekt for Norge foran fredagens semifinale i Hamburg. Sander Sagosen (23) omtales konsekvent som «superstjerne».

– Det kommer en hel avdeling med Bundesliga-spillere og en superstjerne, fastslår storavisen Bild.

– I den 16 mann store norske troppen er det ti spillere fra Bundesliga - og alle hører på ordrene fra playmakeren Sander Sagosen, skriver Bild - og mener det er et godt tegn at Tyskland slo Norge i semifinalen i 2016 - etter forlengning. Og ble deretter europamestere.

Norge er semifinaleklare etter at de selv slo Ungarn og Danmark vant over Sverige onsdag.

Derimot mener Bild at det ikke er grunn til å være redd for Norge med tanke på at Tim Suton (22) har klart å erstatte skadde Martin Strobel (32) som playmaker.

– Med sin typiske skandinaviske håndball er Norge en vanskelig motstander, skriver sportsavisen Kicker - og fastslår at Norge i hvert fall ikke har blitt dårligere siden den berømte EM-semifinalen i 2016.

De trekker spesielt fram Sander Sagosen og Magnus Jøndal, fastslår at Magnus Abelvik Rød har hatt en bemerkelsesverdig turnering og at Christian O’Sullivan ofte gjør kloke valg, samt at det er en god målvaktsduo i Torbjørn Bergerud og Espen Christensen. Alle disse, bortsett fra Sagosen, spiller i Bundesliga.

– På dette nivået betyr det ingenting hvem du møter i en semifinale, sier den tyske teamsjefen Oliver Roggisch til Welt.

Til ARD sier samme Roggisch:

– Norge spiller på absolutt toppnivå. Men vi kan også heve oss.

– Norge har i sine rekker VMs stjerne Sander Sagosen, lagkamerat med Uwe Gensheimer i Paris Saint-Germain. Venstrekanten Magnus Jøndal fra Flensburg-Handewitt stikker seg også ut, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Gensheimer selv sier i et intervju på sport1.de:

– Norge har kommet til semifinalen de siste mesterskapene. De holder et høyt tempo og er gode én-mot-én, fastslår den tyske venstrekanten.

Süddeutsche Zeitung underslår ikke hva som gjelder:

– Det er fortsatt mulig med en drømmefinale mellom de to vertslandene Tyskland og Danmark.

