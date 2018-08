TRILLER VIDERE: Heidi Løke på vei mot en ny sesong. Sønnen Oscar er alltid med. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Heidi Løke: Avhengig av å trene med «mannfolk»

HÅNDBALL 2018-08-30T15:25:48Z

Heidi Løke (35) fortsetter sitt krevende opplegg med pendling 25 mil mellom hjemmet i Sandefjord og klubben i Hamar. Hun skal denne sesongen trene omtrent like mye med Runar i herrenes eliteserie som med jentene i Storhamar.

Publisert: 30.08.18 17:25

– Mannfolk er selvsagt mye fysisk sterkere og hurtigere. Da må jeg heve meg enda mer. Det er veldig positivt for meg. Det er mye tøffere å stå imot menn enn kvinner. Sånn er det bare, sier Løke til VG.

Ettåringen Oscar gir fra seg noen trøtte hvin fra barnevognen. Mor og sønn er på håndballens «Avkast» foran sesongen i Oslo. Duoen er på vei til Hedmark. Lørdag åpner Storhamar den norske håndballsesongen mot Gjerpen. De neste dagene skal tilbringes sammen med lagvenninnene og familien til trener Arne Senstad. Han er Løkes svoger.

Men denne sesongen kommer hun til å se nesten like mye til eksmannen Leif Gautestad. Han trener Sandefjord-klubben Runar i herrenes eliteserie. Gautestad er glad for å ha Heidi Løke med på treningen. Hun mener at det «i hvert fall blir to ganger i uken».

– Jeg tror dette blir veldig bra. Vi har ikke den bredeste stallen og det er fint for oss å få med Heidi på treningene. Runar er blitt et familieprosjekt. Runar er jo barndomsklubben hennes og sønnen vår (Alexsander) spiller også håndball her nå, sier hun.

– Runar er veldig viktig for meg. Jeg har trent med både med Sandefjord i forrige sesongen og ØIF Arendal i 2008. Jeg merker at det gjør meg bedre, forklarer hun.

Begge klubbene holdt til 1. divisjon når de hadde Løke i trening . Nå tar hun et steg opp – til herrenes eliteserie. Hun får i hvert fall god skuddtrening i den nyopprykkede klubben som blir spådd et liv midt på tabellen. Runar-keeper Joachim Christensen regnes som en av ligaens aller beste målvakter.

– Det er jeg veldig glad for. Leif tilpasser litt for meg og det er supert. Jeg får nok håndball, slår hun fast og lover at målsettingen ikke har blitt lavere som tobarnsmor.

– Jeg har ambisjoner om å være med til OL i Tokyo, sier Løke.

Klubbhverdagen i Storhamar har foreløpig vært langt unna den hun opplevde i Europas beste kvinnelag, Györ, fra 2011 til 2017.

– Det høres verre ut enn det er. Jeg overnatter alltid når jeg er i Hamar., sier hun selv.

Det er ikke avklart om hun fortsetter i Hamar-klubben neste sesong.

– Men jeg har ikke kommet så langt at jeg har vurdert klubblag. Det må være optimalt for meg. Nå har jeg to sesonger med Storhamar som skal gjennomføres godt, sier hun.

Heidi Løke leverte et bra VM for Norge sist vinter, men resten av sesongen ble ruskete etter at hun fødte Oscar på sommeren.

– Det tar tid å komme tilbake igjen fra graviditet. Jeg følte meg i veldig bra form før VM i desember, men slet i januar og februar med mye sykdom. Jeg fikk ikke kontinuitet i treningen. Da får du ikke fremgang. Det ble en downperiode, sier hun

I sommer har hun slitt med skade, men tror ikke den har satt henne mye tilbake.

– Jeg fikk en lyskestrekk under landslagssamlingen i juni. Den har jeg hatt litt problemer med. Men vi har tatt ny MR og nå ser det veldig bra ut. Jeg er glad i å teste meg selv. Jeg har satte fremgang hele veien. Jeg har fått trent styrke og etter hvert løping.

VG holder Storhamar som den fremste utfordreren til Vipers om seriegullet.

– Jeg alltid trua. Men alt må klaffe. Målvaktplassen kan bli avgjørende. Vipers har Katrine (Lunde mens vi har fått Chana (Masson), sier Heidi Løke.

Før hun igjen setter seg i bilen sammen med sønnen.