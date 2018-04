STORTALENT: Antonina Skorobogatsjenko blir regnet som et av de aller største talentene i russisk håndball. Her er den dopingtatte mot Ungarns Ildiko Erdosi under senior-EM 2016. Foto: BJORN LINDGREN / TT News Agency

Russland fratas EM-sølv etter doping: – Det er skremmende

Publisert: 03.04.18 16:34

HÅNDBALL 2018-04-03T14:34:36Z

De russiske juniorjentene er strippet for EM-sølvet de tok sist sommer. Årsaken er at tre spillere testet positivt på dopingstoffet meldonium under mesterskapet.

Russlands håndballforbund må dessuten betale 20.000 euro - 194.000 kroner i bot og er utestengt fra juniormesterskap i EHF-regi de neste to årene.

Det melder både Tass og Det europeiske håndballforbundet . Russland kan anke saken i løpet av en uke. De tre spillerne - Antonina Skorobogatsjenko, Maria Duvakina og Maria Dudina - ble opprinnelig utestengt i 20 måneder av EHF, men denne straffen ble i januar redusert fra 20 til 17 måneder for de tre håndballtalentene.

Norge er ikke overrasket over at russerne blir fratatt medaljen.

– Slik er regelverket når flere enn to spillere blir dopingdømt. Det er skremmende at tre spillere fra tre forskjellige klubber blir tatt for samme middel, sier Vigdis Holmeset - trener for de norske juniorjentene.

Skorobogatsjenko spilte på A-landslaget under EM i 2016 og møtte i Sverige blant annet Norge.

– Vi vil konkurrere på rettferdige og ordentlige prinsipper og da synes jeg at det er veldig, veldig kjipt å høre, har landslagskaptein Stine Bredal Oftedal tidligere sagt til VG om den russiske trippelsaken.

Russland-sjef Jevgenij Trefilovs mangeårige samarbeidspartner, Vjacheslav Kirilenko, trente U 19-jentene som tok sølv under mesterskapet i Slovenia.

Han har som juniortrener løftet frem den nye russiske generasjonen med spillere som Anna Vjakhireva and Daria Dmitrieva , som tok OL-gull i Rio for to år siden og nå er Russlands aller største stjerner.

En av spillerne testet positivt i hovedrunden av mesterskapet i Slovenia, mens to nye spillere røk i finalerunden. Russland satte de norske jentene på plass med 23-15 i åpningskampen av EM i juli. Norge ble til slutt nummer syv.

De flyttes nå opp til 6. plass, mens Danmark overtar sølvet og Ungarn bronsen.

– En slik sak gjør at vi passer ekstra godt på våre egne spillere og hva de har i seg. Det er fort gjort å gjøre en feil, sier Vigdis Holmeset.

Det norske juniorjentene håper å spille VM i Ungarn til sommeren. Men Norge fikk ikke fullført VM-kvaliken i Serbia i mars. Innenriksdepartementet i landet stoppet først kampen mellom Serbia og Kosovo og avlyste etterpå også Norges oppgjør mot Kosovo av sikkerhetshensyn. Det er fortsatt usikkert hvordan kvaliken skal avsluttes for U 20-jentene.

Russland er i utgangspunktet kvalifisert for mesterskapet som arrangeres av det internasjonale håndballforbundet.