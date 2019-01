Sagosen og Rød førte an til norsk seier - men nå venter Sverige

HERNING (VG) (Norge-Egypt 32–28) Sander Sagosen (23) var tilbake etter skuffelsen mot Danmark og Magnus Abelvik Rød (21) kom inn og storspilte da Egypt ble slått. Men mandag venter en atskillig vanskeligere oppgave: Sverige.

Norge har bare 20 timer fra de gikk av banen mot Egypt til det er kampstart mot Sverige mandag kl. 18.00. Svenskene på sin side har ikke spilt kamp siden lørdag kveld.

De norske spillerne gikk rett i isbad for at kroppene skulle komme seg så fort som mulig. Det er tredje gang i verdensmesterskapet de gjør det.

Christian Berge prøvde å hvile sine beste spillere så mye som mulig - blant annet ved å la Sander Sagosen spille bare angrep i 2. omgang.





























Kampen mot Egypt ble mer spennende enn de fleste hadde regnet med. Egypt var ett mål bak langt ut i 2. omgang, men klarte aldri komme ajour - og Norge dro ifra de nødvendige målene.

Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen førte an med ti mål hver da Norge vant 32–28.

– Det var moro det Magnus presterte i dag. Han var sulten på spilletid, og han svarer til gangs, sa landslagssjef Christian Berge etterpå.

– Han går inn og tar ansvar. Det imponerer meg, sa Joachim Boldsen som TV-ekspert.

– Det var digg å få lov til å vise seg fram. Jeg fikk beskjed fra Christian (Berge) allerede lørdag at jeg skulle spille, og det gjorde godt, sa Magnus Abelvik Rød selv til TV3.

– Jeg tar den rollen jeg får, sa han før møtet med Sverige mandag.

– Et godt steg i riktig retning. Men vi får noen «sovemål» som irriterer, sa landslagssjef Berge om Egypt-kampen.

– Vi nøler litt med innspill til strek. Bjarte (Myrhol) løper mye der inne uten å få ballen.

Landslagssjefen hadde gjort endringer og stilte med en oppstilling i forsvar fra start med Kristian Bjørnsen, Magnus Abelvik Rød, Magnus Gullerud, Gøran Johannessen, Sander Sagosen og Magnus Jøndal - og Torbjørn Bergerud bakerst. Bjarte Myrhol erstattet Gullerud når Norge var i angrep.

Norge hadde en forferdelig åpning med 0–3 og utvisning til Gøran Johannessen. Men allerede etter ti minutter, på stillingen 6–5, var de første gang i ledelsen. Berges menn holdt et voldsomt tempo, og Sander Sagosen var akkurat så dominerende som håndballfansen kan drømme om: Da Norge gikk opp til 12–9, hadde trønderen scoret halvparten av målene.

Men så begynte også Sagosen å bomme, og Egypt knappet inn på forspranget. Det endte med 16–14-ledelse ved pause etter at Torbjørn Bergerud hadde reddet Norge de siste minuttene av 1. omgang med å redde både et par 100 prosentsjanser og et straffekast.

– Det var veldig forventet at Sander skulle levere og riste av seg skuffelsen mot Danmark, fastslo Ole Erevik i TV3-studio i pausen.

– Men han var litt nølende defensivt, mente den tidligere landslagsmålvakten.

Magnus Abelvik Rød hadde vært Norges beste i 1. omgang med fem mål på seks skudd.

– Meget intelligent valg av Christian Berge (å starte med Rød). Han har vært fremragende, fastslo TV3-ekspert Joachim Boldsen.

Norge hadde ni kontringsmål før pause, og fortsatte å løpe mye og fort i 2. omgang. Magnus Abelvik Rød fortsatte å storspille, og hadde «æren» for at Egypt pådro seg et rødt kort helt i starten av omgangen.

Men Norge begynte å slite: Midtveis i 2. omgang var Egypt plutselig oppe på 22–23. Berge prøvde å rullere laget så mye som mulig med tanke på Sverige-kampen mandag, samtidig som Bergerud reddet lite.