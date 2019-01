Dramaseier for Sverige - klar for Norge-møte

HÅNDBALL 2019-01-16T21:03:18Z

(Qatar-Sverige 22–23) Sverige vant thrillerkampen mot Qatar. Nå er svenskene klare for mellomspillet hvor de møter Norge.

Publisert: 16.01.19 22:03 Oppdatert: 16.01.19 22:24

Det holdt på å gå galt for Sverige mot det «utskjelte » Qatar-laget, som ligger sist i gruppe D.

Med to minutter igjen ledet Sverige 23–20. Seieren virket å være i boks.

Men Qatar scoret to kjappe og brøt Sveriges angrep kort tid før slutt.

Det ga Qatar en siste mulighet til å utligne til 23–23.

Den reddet Sveriges keeper Andreas Palicka. Han gjorde hele 14 redninger, 41 prosent av Qatars skuddforsøk, og ble den svenske «hjälten». Se redningen øverst.

– Uff. Qatar var veldig godt forberedt og vi gikk rett i fella. Vi spilte ikke bra, sier Palicka i et intervju vist på TV 3.

Resultater onsdag:

VM-sluttspill håndball menn i Danmark og Tyskland onsdag, gruppespillet 4. runde: Gruppe B (i München): Japan – Island 21-25 (12-13), Kroatia – Bahrain 32-20 (19-9), Makedonia – Spania 21-32 (12-13). Gruppe D (i København): Angola – Argentina 26-33 (12-17), Ungarn – Egypt 30-30 (14-14), Qatar – Sverige 22-23 (11-10).

– Sverige har det beste målvaktsparet i VM. I dag var Palicka i et godt spillehumør, sier TV 3-ekspert Ole Erevik, tidligere norsk landslagskeeper.

Mikael Appelgren er den andre svenske keeperen Erevik sikter til.

Qatar var lenge det førende laget og rundlurte svenskene med lekre angrep som disse:

Men etter 46 minutter tok Sverige over føringen. Den ga de aldri fra seg - selv om det var fryktelig nære at seieren røyk på slutten.

Etter fire av fem kamper topper Sverige gruppe C med full pott - åtte poeng. To mer enn Ungarn. Dermed er Sverige klare for mellomspillet i likhet med Norge.

De tre beste lagene fra gruppe C - hvor Norge er med og spiller «gruppefinale» mot Danmark i morgen klokken 20:15 - møter de tre beste lagene fra gruppe D i mellomspillet.

Lagene tar med seg poengene fra gruppespillskampene mot de to andre lagene som avanserer inn i mellomspillet. Resultatene mot lagene som ryker ut strykes.

Derfor er Norges kamp mot vertsnasjonen torsdag svært viktig. De to beste lagene fra mellomspillet går til semifinale.

Sverige møter Ungarn til den siste kampen i gruppespillet i morgen. Foreløpig ser det meget lyst ut for de blågule.