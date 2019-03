FAMILIEKJÆR: Bjarte Myrhol sammen med sønnen Rasmus etter VM-finalen i januar. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjarte Myrhol spiller til han er 40: Tar hensyn til ungene

Bjarte Myrhol (36) forlenger sin kontrakt med Skjern frem til 2022. Landslagskapteinen satser dermed på at karrieren varer til han fyller 40 år. Hensynet til barna var en viktig faktor for å bli værende i Danmark.

Publisert: 07.03.19 17:02







Rasmus (6) og Veslemøy (4) heiet pappa frem til VM-sølv i Herning i januar. Nå blir Myrhol boende med kona Charlotte og ungene i den vestjyske håndballbyen – som sist sesong kunne juble for dansk mesterskap med Myrhol og Eivind Tangen på laget.

– Vi har bestemt at vi skal unngå at skal rykkes opp mer en gang i oppveksten. Nå blir det slik at datteren vår får starte på skolen sammen med venninnene sine her, sier Bjarte Myrhol til VG. Han er godt fornøyd med familielivet i Danmark.

– Jeg har masse kvalitetstid med ungene. De er glade og fornøyde. Det skaper motivasjon for meg.

Familien har i mange år hatt stø kurs mot konas hjemby Sandefjord. Paret har eier både en leilighet og har en tomt klar i vestfoldbyen der Myrhol opplevde sin første store suksess mellom 2001 og 2005. Planen er å bygge hus samtidig som han avslutter karrieren i Danmark.

– Jeg føler at jeg har mer håndball i meg forutsatt at kroppen fungerer tross enkelte skavanker, sier Myrhol som i høst var ute med en kneskade og under VM slet med en liktorn under foten.

Myrhols opprinnelige kontrakt med Skjern gikk ut i 2020. Den blir nå byttet ut med en kontrakt som varer to år lenger frem i tid. Han forteller at han «gått noen runder med seg selv» før han skrev under, men at selve forhandlingene gikk svært fort. Betingelsene skal være omtrent som i dag.

– Det tok ikke mer enn tre minutter å bli enig. Dette er en kontrakt begge parter er fornøyd med. Jeg bruker ikke agent, opplyser Myrhol. Han har ofte forhandlet sine kontrakter selv. Unntaket er avtalene han skrev med sine to tyske klubber.

Bjarte Myrhol var misfornøyd etter tapet i VM-finalen:

Bjarte Myrhol har opplevd stor suksess også etter at han – av familiære årsaker – tok steget «ned» fra Bundesliga til dansk håndball for snart fire år siden. Han har vært på All Star-team i to VM på rad og i fjorårets Champions League. I tillegg ble han kåret til verdens beste strekspiller i 2017 og til «Årets Forbilde» i norsk idrett for samme år.

Myrhols største håndballdrøm er å spille OL for Norge i 2020. Neste år inneholder også et EM som innledes på hjemmebane i Trondheim i januar.

– Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å satse frem til 2020, sier han.

Under årets VM kunne han ikke garantere at han fortsatt er på plass for Norge under VM i Egypt i 2021.

– Så klart opplevelsen i VM også virker på motivasjonen til å fortsette på landslaget, sier han uten å love at han fortsetter for Norge som 38-åring etter et eventuelt OL.

Skjern tok sist helg farvel med Champions League etter åtte Myrhol-scoringer i seieren over Celje. I den danske serien ligger klubben som nummer seks. Men i Danmark betyr sluttspillet alt.

– Målet er fortsatt å gjenta DM-gullet, sier Bjarte Myrhol.