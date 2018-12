1 av 2 GODT HUMØR: Camilla Herrem var i godt humør da hun traff pressen før kampen mot Tsjekkkia. BJØRN S. DELEBEKK

Camilla Herrem på plass i EM: – Bedre seter her enn hjemme

BREST (VG) Camilla Herrem (31) er på plass i EM med et smil og et håp om å spille.

– Det er bedre seter her enn hjemme, sier Herrem i møtet med norske medier en drøy time før EM-kampen mot Tsjekkia i Frankrike.

Herrem skal ikke spille matchen Norge må vinne. Men er hentet inn i troppen som reserve grunnet Thea Mørks problemer.

– Det blir merkelig å se på. Jeg hadde makspuls da de spilte mot Tyskland. Det blir nok enda verre å sitte her i dag, sier Herrem som håper på spilletid:

Hjelpe kantene

Herrem ble spurt om å komme til Frankrike søndag formiddag og var på plass mandag.

– Hva kan du bidra med?

– Jeg kan se ekstra nøye og hjelpe kantene som er utpå. Også er det litt andre småting man kan bidra med, sier Herrem.

– Har du håp om å spille selv?

– Ja, når jeg er her, så selvfølgelig. Men jeg tar rollen som reserve godt. Jeg får trene godt og være klar hvis det ikke er bruk for meg. Hvis ikke får jeg dra hjem senere, svarer Herrem.

– Hvor langt er du unna hundre prosent?

– Jeg føler at jeg er ganske der nå. Kroppen føles bra og så er det småting. Får jeg en skikkelig takling, føles det som om jeg tisser på meg. Det er småting, men kroppen føles veldig bra. Jeg er glad det har gått ganske i oppkjøringen, svarer Herrem og ler.

Kanskje blir det Tore Tang i år og?

Ble mor i sommer

Det var TV 2 som først meldte nyheten. Muligens blir Herrem i EM bare et par dager for å forsikre at Norge har nok kantspillere. Kanskje drar hun hjem før eventuelt mellomspill i Nancy.

– Da er det sånn det er, sier Herrem.

Camilla Herrem ble mor til Theo 7. juli. 53 dager etter barnefødselen var hun tilbake i kamp for Sola.

Camilla Herrem har vunnet alle kampene i 1. divisjon med Sola denne høsten, og markerte seg også sterkt da Larvik ble slått i cupen. Venstrekanten satte inn fem mål på fem skudd og viste gamle kunster ved å score flere mål med sin velkjente trickskudd.

Derfor er Herrem hentet inn:

Ble vraket

Hun var likevel ikke med da Hergeirsson offentliggjorde EM-troppen i begynnelsen av november. Landslagssjefen opplyste at hun var valgt bort etter en faglig vurdering, til Herrems skuffelse.

Camilla Herrem har spilt 12 strake mesterskap for Norge siden EM-debuten for 10 år siden. Hun står notert med et OL-gull, to VM-triumfer og hele fire seire i EM.

Herrem ligger høyt plassert på VGs ferske kåring av Norges 100 beste håndballjenter gjennom tidene.