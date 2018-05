HJEMMEHELT: André Lindboe feiret en ny sluttspilltriumf i det som kan ha vært hans siste kamp for Elverum. Foto: Jan Morten Frengstad, Østlendingen

Elverum-helt André Lindboe kan forsvinne: – En vanvittig reise

ELVERUM (VG) (Elverum-ØIF Arendal 35–24, 2–1 i kamper) Kanskje var det hans siste kamp for Elverum. Andre Lindboe (29) briljerte da Champions League-klubben vant en knusende seier i sluttspillfinalen.

– Det har vært en vanvittig reise. Jeg er evig takknemlig for den tiden jeg har hatt her, sier Lindboe til VG etter at han har lesket seg rett fra tuten på champagneflasken.

– Jeg tenkte at jeg måtte vise meg frem, fortsatte veteranen, som ikke har kontrakt for neste sesong. Han håper på en kontrakt i utlandet.

– Jeg vet ikke, sier han.

Det var Elverums syvende strake tittel i sluttspill. En slik gullrekke har ingen norsk herreklubb opp gjennom håndballhistorien. Sandefjord stoppet på seks strake seriegull i 2006. Supporterklubben Taiga’n feiret med å synge «Gøy på landet».

– Det finnes ikke noe bedre, fastslo reservemålvakten Emil Kheri Imsgaard da Elverum fikk pokalen.

Han kom inn da førstekeeperen Morten Nergaard ble skadet etter 24 minutter – og storspilte.

– Jeg var trygg på at han skulle spille bra, sa Nergaard i et TV2-intervju etterpå.

Larvik-fødte André Lindboe er blitt en seiersmaskin på linje med hva byen håndballjenter tidligere sto for. Venstrekanten tok sin 11. tittel på ni og en halv sesong i klubben. Han har foreløpig ikke skrevet kontrakt videre med Elverum og avsluttet med sitt 1647. mål for klubben. Ikke hvilken som helst scoring.

Lindboe gjorde piruett i luften før han hamret ballen inn bak Arendal-keeperen.

– Jeg måtte gjøre et eller annet i mitt siste angrep, men jeg har gjort det før, sier Lindboe med landslagserfaring fra beachhåndball.

– Fantastisk. Han er en utrolig vinnerskalle. Han har en av de sterkeste konkurransepsykene jeg har opplevd. Der er han helt rå, sier Elverum-trener Michael Apelgren.

– Jeg er utrolig takknemlig for alt han gjort for min trenerkarriere, sier svensken som tok over Elverum etter landslagssjef Christian Berge for fire sesonger siden.

Lindboe ble sluttspillets toppscorer – med 59 mål – var bare et tverrliggertreff fra full pott. Med åtte scoringer dominerte han den avgjørende finalen sammen med keeper Emil Kheri Imsgaard (9 redninger), Kevin Gulliksen (6 mål), Magnus Fredriksen (5 mål) og Tine Poklar (5 mål). ØIF Arendal slo Elverum på hjemmebane sist fredag, men var fullstendig sjanseløse i Elverums kokende hjemmehall.

Gulliksen drar til Minden og Bundesliga. Også Nikolaj Mehl og Richard Hanisch forsvinner, mens Aleksander Børresen scoret sitt siste mål for Elverum. Strekspilleren som også var med på Sandefjords gullrekke gir seg for andre sesong på rad. Nå skal det være endelig.

– Nå er jeg vinner igjen og nå er jeg fornøyd, sier klubblegenden til VG. 32-åringen mottok pokalen etter seieren.

Kampen startet forrykende med at Lindboe spilte opp Kevin Gulliksen i en dobbelt flyger. 1–0 til Elverum og scoringsshowet fortsatte. Etter 10 minutter sto det 8–8.

Tine Poklar, Magnus Fredriksen og kantspillerne dominerte for Elverum, mens Erik Heia Pedersen spilte med Arendal-hjertet utenpå drakten sammen med en god Sander Løvlie Simonsen på høyrekanten.

Målvakt Nergaard har vært lagets viktigste brikke i mange finaler, men måtte hjelpes av banen i smerter seks minutter før pause. Han fikk behandling med is på høyre kne og kom ikke tilbake i omgangen.

Det betydde lite. Emil Kheri Imsgaard kom inn og reddet straffe fra Jesper Munk i samme situasjon. Bak et tydelig oppgiret forsvaret reddet 20-åringen alle de fire skuddene som kom i resten av omgangen.

Elverum slet med å fortsette scoringsshowet fra åpningen, men venstrekant Lindboe viste tryllekunster da ha på passivt-grensen smalt inn et froskeskudd da Elverum var i undertall.

Det satte fyr på hallen.

Elverum ledet 16–12, hadde styringen på mye, men med Morten Nergaard ute var ingen ting sikkert.