ET SKRITT FORAN; Mario Matic har lagt Elverums Endre Langaas bak seg.

ØIF Arendal avlyste Elverum-festen: − Helt fantastisk

ELVERUM (VG) (Elverum – ØIF Arendal 25–30, 2–1 i kamper). Terningen Arena var kledd til gullfest. Men etter fem tap mot Elverum tidligere i sesongen avlyste Mari Matic og ØIF Arendal feiringen.

– Helt fantastisk, sier Arendal-trener André Jørgensen til VG.

Elverum har vunnet 37 av 38 kamper i hjemlige turneringer tidligere i sesongen. Men i den tredje sluttspillfinalen var det bom stopp for Champions League-klubben i finaleserien som spilles best av fem kamper. Dermed blir det ny finale i Sør Amfi kommende lørdag og en mulig avgjørende finale i Terningen Arena tirsdag i neste uke.

– Vi står opp mot et lag som har spilt håndball mot de beste lagene i Europa gjennom hele pandemien. Mens vi har vært permitert og mistet 4–5 sentrale spillere. At vi kommer til sluttspillfinalen å klarer å «klå» dem i en kamp er en fantastisk prestasjon, sier treneren.

Han forteller at Arendal skammet seg litt over forestillingen som ga tap for Elverum på hjemmebane sist søndag.

ØIF Arendal bød på mer kvalifisert motstanden enn hjemmetilhengerne satte pris på allerede i 1. omgang. 2027 tilskuere var på plass da sørlendingen smelte av en aldri så liten bombe som en oppfølger av Champions League-triumfen til Vipers Kristiansand søndag.

Anført av kjempen på strek, Frederik Børm, ledet sørlendingen nemlig 15–13 ved pause. Dansken satte inn seks mål og fikk god hjelp av bakspillerne Jørg Fiala Gjermundnes og Magnus Søndenå. Tonen var satt.

– Moro for oss å stikke litt kjepper i gullfeiringen, sier Søndenå.

– Jeg tror Elverum stiller i en helt annen forfatning lørdag. Det er veldig sjelden de taper en kamp og jeg kan ikke huske når de tapte to på rad, sier han etterfir escoringer i kampen.

FULL STOPP: Josip Vidovic ble stoppet av Frederik Børm og sin tidligere klubb.

Elverum hadde styringen frem til 13–11, men til slutt i omgangen hjalp ikke engang fem scoringer på stripe av Simen Holand Pettersen. Svært sentrale Tobias Grøndahl og skytteren Eric Johansson lykkes ikke helt mot det den offensive forsvarsvarianten til Arendal. Heller ikke vikaren på høyre bakspillerplass, tidligere ØIF-spiller Josip Vidovic, hadde omgangen da alt stemte.

– Vi har to kamper til å gjøre det på. Vi har ikke en maksdag i det hele tatt, sier en skuffet Elverum-kaptein Thomas Solstad.

Grøndahl misset på sin andre straffe i starten av 2. omgang. Dermed kunne Olaf Richter Hoffstad gi gjestene firemålsledelse før dominerende Mario Matic økte ledelsen til fem mål etter åtte minutter av 2. omgang.

Heller ikke Holand Pettersen traff like godt på skuddene. Kristjan Jurisic reddet og dominerte, mens Mario Matic dikterte både ØIF Arendal og kampen i motsatt ende av banen.

ØIF Arendal leverte råsterk kamp defensivt og vant til slutt en soleklar seier.

Elverum vant serien 2. mars og cupfinalen mot nettopp ØIF Arendal 14. mai. Klubbens beste sesong noensinne toppet seg med uavgjort-dramaet mot Nikola Karabatic og PSG i Terningen i playoffet for kvartfinalen i Champions League.

ØIF Arendal ble nummer seks i seriespillet, men har nå fortsatt muligheten til å sikre seg det gjeve sluttspillet. Seier kan gi wild card til neste sesongs Champions League.