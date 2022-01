KLAR FOR START: Sander Sagosen og Norge møter Slovakia i åpningskampen torsdag.

Sagosen foran EM: Innrømmer for mye gullprat

KOŠICE (VG) Håndballgutta går inn i EM med målsetting om å spille god håndball. Sander Sagosen (26) innrømmer at han har snakket for mye om gullet Norge aldri har tatt.

Av Jostein Overvik

Etter to tapte kvartfinaler i VM og OL går ikke Christian Berge inn i torsdagens EM-åpning mot vertsnasjonen Slovakia uten et uttalt mål om å ta medalje. Landslaget skal ifølge sjefen spille «god håndball» og så får resultatene komme som en konsekvens av det.

– Jeg er veldig enig i at vi skal starte med å spille god håndball. Hvis vi ikke gjør det så kan gi f ... i det som kommer etter hvert, for å si det rett ut. Jeg har noe å lære. Jeg blir veldig resultatorientert og vil se at vi gjerne skal sitte igjen med noe edelt i hånden til slutt, sier Sander Sagosen til VG.

– Men det handler om å starte med gode prestasjoner og så legger vi på lag på lag ut fra det. Alle som kjenner meg vet hva som ligger bak en slik målsetting. Men det blir veldig lite konkret å gå ut å si at vi skal ta gull. Men vi drømmer om det og håper at det skal skje, sier han etter to VM-sølv og en EM-bronse med flagget på brystet.

– Har det også fra din side blitt for mye gullprat foran mesterskapene?

– Ja, det kan vi være enige om. Jeg har vært ærlig og åpen om hva jeg drømmer om. Men vi kan ikke si at det har vært negativ for landslaget, men vi må «fintune» veien vi går. Kan vi tenke litt annerledes? Så får vi se om det er noe for oss, sier Sagosen og er klar på at er «komfortabel som aldri før» med at Norge ikke har noe klart mål om medalje i EM.

– Jeg gleder meg til å starte et mesterskap med senkede skuldre. Nå skal vi gå på banen og bare kose oss, sier han foran et gruppespill der håndballgutta er favoritter mot Slovakia, Russland og Litauen.

TV3s EM-ekspert Joachim Boldsen er ikke overbevist om at Norge velger riktig målsetting i EM.

– Den kommer man ikke så langt med. Men jeg er ganske sikker på at ledelsen i Norges Håndballforbund og sponsorene har noen målsettinger de ønsker skal gå inn. Jeg mener det er feil ikke å ha et resultatmål, sier Boldsen til VG.

– Norge har sagt at de skal vinne gull i de fire-fem siste mesterskapene. Det er en viss realisme i den nye målsettingen etter to halvt svake mesterskap. Så er jeg reagerer ikke så mye på det, sier TV 2 håndballekspert, Bent Svele, med 120 kamper Norge.

De to siste sesongene har Sagosen & co. blitt slått ut i kvartfinalen i både OL og EM, Sagosen har samtidig vunnet både Champions League og tysk Bundesliga med klubblaget Kiel.

– I Kiel er han omgitt av spillere som tar ansvar som gjør at Sagosen ikke trenger å avslutte eller assistere i hvert eneste angrep. Da han spilte mot Danmark i høst scoret han «tusen mål», men Norge tapte likevel, poengterer Boldsen og fortsetter:

– Hans rolle er fullstendig annerledes i Kiel enn på det norske landslaget, sier Boldsen som mener at Norge har et problem uten Gøran Johannessen til å dele spilletiden med Sagosen og Christian O’Sullivan på bakspillerplass.

– Vi har gjort det godt når alle har vært med. Forfallene til Johannessen og Abelvik Rød er markante, beskriver Bent Svele.

Boldsen mener Elverums Champions League-suksess Tobias Grøndahl burde vært i troppen.

Sagosen leverte superscoringer i siste EM:

Sagosen mener selv at rollen har under Kiel-trener Filip Jicha er ikke helt annerledes.

– Der spiller vi et litt annet type spill. Vi er nærmere motstanderens forsvar på landslaget. Mens vi i til blir litt mer styrt til å ta avslutninger fra utenfor ni meter. Men jeg tar mange dueller og får mye juling i Kiel også, sier han.

– Jeg er en person som tar mye ansvar og jeg nøler ikke om folk gir meg det. Men vi har snakket mye om at jeg skal gi fra meg ansvar og at flere skal være flinke til å ta ansvar.

– Det er mye som ligger på mine skuldre og det skulle vi ønske at det ikke alltid er, medgir han.

– Vi prøver å tilrettelegge så godt vi kan. Men så har vi sikkert bommet noen ganger. Men vi har også truffet. Vi må ha med oss poeng underveis i mesterskapene. Vi kan ikke spare Sagosen til mellomspillet. Men erfaringsmessig har vi sluknet litt mot slutten av mesterskapene, sier Christian Berge. Landslagssjefen fortsetter om Sagosen:

– Vi har jobbet mye med å ta fra ham litt ansvar. Han er en av verdens beste spillere som ønsker å ta ansvar. Sander vil gjerne være sist eller nest sist på målene. Men vi har jobbet med at de andre spillerne skal gå inn og ta fra ham ansvar, rett og slett, og ikke spille opp ham hele tiden.

Boldsen mener Sagosen så trøtt ut i 35–25-tapet for Danmark lørdag.

– Det er klart man kan bli sliten. Men det er livet og jobben min stå i dette. Jeg elsker å spille kamper, men det er et enormt kjør. Det har vært mye både fysisk og psykisk, sier Sagosen selv.

– Sagosen er fortsatt verdens beste håndballspiller selv om han kanskje ikke har spilt verdens beste sesong. Men han kan ikke bære hele Norge. Det er for slitsomt. Det har vi sett i de siste sluttspillene, sier Boldsen.