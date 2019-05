STERK OG KLAR: Silje Solberg føler seg på alle mulige måter klar for å få ansvar som Norges førstevalg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Silje Solberg endelig klart førstevalg: – En mulighet jeg må gripe

Åtte år etter debuten er Silje Solberg (28) for første gang Norges klare førstevalg på keeperplassen. Hun er mer enn klar for å ta ansvaret etter å ha blitt vraket til både OL og VM.

– Det er en mulighet jeg må gripe, sier hun til VG foran fredagens VM-kvalik mot Hviterussland i Brest.

– Jeg nærmer meg 30 og det er gøy med ansvar, sier målvakten som fyller 29 år i juni.

Bærumsjenta har spilt 130 landskamper siden debuten i 2011, men har bare en gang hatt den klare rangen blant de sterke norske keeperne. Etter at Kari Aalvik Grimsbø ble skadet i den første kampen av EM i 2014, grep Solberg sjansen begjærlig. Norge vant gull og hun kom på All Star-team.

Nå er Katrine Lunde ute for lang tid med korsbåndskade. Grimsbø var avgjørende for Györ i Champions League, men har etterpå operert sitt problematiske kne.

– Man vet jo aldri om Kari kommer tilbake. For å være helt ærlig så har jeg ikke tenkt så mye på det nå. Men jeg liker å spille, jeg også, poengterer Silje Solberg. Hun røk på kraftige skuffelser da hun hverken fikk plass i troppen til OL i Rio 2016 eller til VM i Tyskland året etter.

– Jeg tror aldri jeg kommer over det, sa Solberg til VG i EM mellom de to mesterskapene. Der slo hun Frankrikes senere mesterlag nesten på egen hånd i semifinalen – og ble verdsatt til 10 poeng på VG-børsen.

Seier i de to VM-kvalifiseringskampene fører Norge til VM i Japan i desember. Neste år inneholder både OL i Japan og EM på hjemmebane i Norge.

– Det er alltid kjekt å være to, men jeg er også glad i å ha mye ansvar. Det har jeg mye av i klubben, sier Solberg som til daglig vokter målet til ungarske Siófok. Det ga seier i EHF-cupen.

– Silje er god og har vært det lenge. Hun er stabilt god, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Han er forberedt på at håndballjentene keeperteam må fornyes. Andrea Austmo Pedersen gjorde en glimrende innhopp for Solberg da Sverige ble slått tirsdag. 25-åringen skal spille for Vipers kommende sesong. Erfarne Emily Stang Sando (30) er også med i troppen mot Hviterussland.

– Vi må jobbe med dem bak. Jeg har tro på at de kommer til å ta steget når de får muligheten, sier Hergeirsson.

Han har hverken Veronica Kristiansen eller Henny Reistad tilgjengelig i Brest – begge på grunn av skader. Både Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke har fått smeller denne uken og spilte ikke mot Sverige tirsdag.

Hviterusserne ble slått med 10 mål på bortebane for tre år siden. Norge har slått østeuropeerne klart i alle fire møter i nyere tid.

– Det skal gå. Men Hviterussland kan spille håndball og blir ingen hvilepute for oss. Vi må være skrudd på, sier Silje Solberg.

Hviterussland-Norge, TV 2 kl. 18.15

Publisert: 31.05.19 kl. 15:21