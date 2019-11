Målras i Norges åpningskamp: Slo Cuba med 31 mål

KUMAMOTO/OSLO (VG) (Norge - Cuba 47 - 16) De norske håndballjentene fikk en perfekt start på håndball-VM og høvlet - som forventet - over Cuba. Men allerede på mandag venter en langt tøffere test.

Da skal nemlig Norge møte Slovenia, som på sensasjonelt vis slo Nederland tidligere lørdag. Men mer om den kampen senere.

Det norske landslaget er som alltid blant forhåndsfavorittene når det er håndballmesterskap.

– Dette er et av de mest åpne mesterskapene jeg har gått til. Vi må treffe på det meste for å lykkes, sa Thorir Hergeirsson til VG forrige uke.

Men det startet i hvert fall på oppskriftsmessig vis i åpningskampen mot Cuba.

Full kontroll

Stillingen var 4–3 til Norge etter seks minutter, men derfra så Norge seg aldri tilbake. Stillingen ved pause var 25–9, og Thorir Hergeirsson & co. fortsatte der de slapp etter hvilen.

Ved kampslutt var stillingen hele 47 - 16, og seiersmarginen ble dermed på 31 mål. Det ble, som forventet, en brakseier for de norske håndballjentene som møtte Cuba for aller første gang i kvinnehåndball-sammen.

Samtlige av de norske utespillerne noterte seg for scoring i nedsablingen, mens veteranene viste at de gamle fortsatt er eldst. Camilla Herrem og Heidi Løke ble Norges mestscorende spillere med henholdsvis syv og åtte scoringer hver.

Herrem ble kåret til banens beste av juryen i Japan, og hun ble også vurdert som den beste på VGs børs med åtte av ti mulige poeng.

Moa Høgdahl scoret også sitt første VM-mål med denne frekkisen:

Mandag venter altså høytflyvende Slovenia for Hergeirsson & co. Norge har ikke møtt slovenerne på mange år i mesterskap. Sist var 32-16 på Lillehammer på vei mot EM-gullet i 2010.

Slovenia sjokkerte EM-treer Nederland og vant 32–26 tidligere lørdag. Hergeirsson har tidligere advart om at slovenerne er svært gode, og det blir en helt annen test for Norge enn hva Cuba var.

– Vi viste igjen at vi er et lite land, men vi spiller med et stort hjerte, sa toppscorer Tjasa Stanko etter elleve scoringer mot Nedrland.

– Vi vet alle at Norge er i verdensklasse. Vi skal forberede oss så godt som mulig. Jeg vil ikke spå resultatet, men vi skal slåss igjen og spille med hjerte, lovet Stanko, som til daglig spiller i kroatiske Podravka.

