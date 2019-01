KLAR FOR STORKAMP: Bjarte Myrhol og Sander Sagosen er klar for en kamp av virkelig store dimensjoner mot Danmark torsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gruppefinalen i Herning: – Den største kampen

HÅNDBALL 2019-01-16T15:11:51Z

HERNING (VG) VM når sitt foreløpig klimaks når Danmark møter Norge torsdag kveld. Ifølge håndballekspert Bent Svele den største kampen Norge noen gang har spilt i gruppespillet. Uansett menn eller kvinner.

Publisert: 16.01.19 16:11

– Jeg ser på dette som en liten kvartfinale i VM. Den som vinner er svært nær en semifinale, sier Bjarte Myrhol til VG. Kapteinen spiller sitt 12. mesterskap for håndballgutta og har ikke opplevd slikt trykk før noen gruppespillkamp.

– Den største kampen Norge har spilt i gruppespillet. Uten å bli historieløse så kan jeg huske noen kamp hvor det har vært så mye i potten i et EM eller VM, sier Bent Svele som gjennom en årrekke har vært TV 2s ekspert på håndball. Han følges opp av TV 3s ekspertkommentator Kristian Kjelling.

– På min tid spilte vi aldri en så stor kamp som dette i gruppespillet. Vi var ikke i posisjon til det, sier mannen som scoret 146 VM-mål for Norge mellom 2005 og 2011.

– Vi spilte også mot vertsnasjonen Frankrike i VM for to år siden. Men nå kan det være avgjørende for resten av VM. Det ser veldig lyst om vi vinner denne kampen, mener Sander Sagosen .

Han hadde bare tre minutter til hver på det godt besøkte norske pressetreffet i Herning. Interessen er enorm rundt mesterskapet i Danmark og Tyskland.

– Det ligger veldig mye i potten. Det laget som vinner har en stor sjanse for å nå semifinalen, sier Bent Svele.

Både Norge og Danmark har vunnet fire strake matcher og har 60 plussmål etter de fire første kampene. Etter denne kampen venter hovedrunden. Der møter Norge helt sikkert Sverige og Ungarn og sannsynligvis også Qatar.

– Hvis vi vinner her og Danmark slår Sverige, så vil vi også være avhengige av å slå Sverige for å komme til semifinalen. Jeg har ikke regnet på det, sier Sander Sagosen – tydelig ivrig etter å møte danskene.

Christian Berge har virkelig store forventninger:

– Jeg har ikke «peaket» ennå i dette mesterskapet, sier han og håper topprestasjonen kommer mot Danmark.

Også hovedrunden spilles i Jyske Bank Boxen. Arenaen der Norge har vunnet både VM- og EM-gull for kvinner, har plass til 15.000 tilskuere. Bent Svele mener stemningen kommer til å være på bristepunktet torsdag kveld.

– Boxen er utsolgt. Du får en fantastisk kulisse. Dansker som skal synge mot nordmenn. Den klassiske rivaliseringen mellom Norge og Danmark., beskriver han.

Bent Svele mener Danmark har mye å revansjere. Ting har ikke gått på skinner etter OL-gullet i Rio i 2016 for Mikkel Hansen & co.

– Norge tok sølv i VM for to år siden. Danskene røk ut i åttedelsfinalen. For dansk herrehåndball er dette uhyre viktig.

De to beste lagene fra hovedrunden spiller kvartfinale i Hamburg 25. januar. VM-finalen spilles i Herning 27. januar.

Derfor mener håndballgutta at presset er på Danmark: