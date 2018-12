MÅ HA DRAHJELP: Veronica Kristiansen og Norges skjebne ligger i Ungarn og Aniko Kovacsics (t.h) hender om de slår Spania selv. Foto: Bjørn S. Delebekk

Disse jentene kan redde Norge

HÅNDBALL 2018-12-12T10:47:58Z

NANCY (VG) Norge må ha hjelp fra Ungarn dersom de skal gå til semifinalen i EM. Skjebnekampen går mot Romania onsdag kveld.

Det ligger an til å bli et svært nervepirrende drama når EM-skjebnen til Norge skal avgjøres i løpet av onsdagen i Nancy.

I håndballhallen øst i Frankrike kan nesten alt skje i løpet av noen timer.

Norge åpner ballet med sin kamp mot Spania. Den må de vinne. Så ligger alt i andres hender. Romania følger opp med kamp mot Ungarn like etter. Der er de norske jentene avhengig av en ungarsk seier, med flere enn tre mål.

Skulle det skje vil Norge gå videre på målforskjell.

– Vi må heie på Ungarn. Vi skal gjøre vårt i hvert fall, sier Veronica Kristiansen, som fikk en overraskelse servert på direkten etter tirsdagens møte med Nederland:

Romania favoritter

Det er ingen nåværende håndballstormakt som holder Norges skjebne i hånden for øyeblikket. Etter EM-gullet i 2000, har de ikke preget sluttspillene hverken der eller i VM stort siden.

En bronse i EM 2012 er det siste nevneverdige resultatet.

Onsdagens meny for EM-dramaet Spania – Norge 15:45 Ungarn – Romania 18:00

Nederland – Tyskland 21:00

Romania vil være naturlige favoritter onsdag, men har vist et noe varierende nivå så langt i mesterskapet. Norge ikke kan gjøre annet enn å håpe på et feilskjær.

– Det er litt sånn at man plutselig tenker sånn: Det kan jo gå, men så har man ikke lyst til å bli skuffet hvis det ikke går. Det er så vanskelig å være avhengig av andre. Vi må bare gjøre jobben vår i morgen, så får vi bare krysse fingrene, sier Camilla Herrem .

Hun og flere av de andre jentene fikk merke den politiske uroen i Frankrike denne uken:

Sist lagene møttes, i VM i fjor, vant Romania 29-21. Ungarn slo dem i en oppkjøringskamp til det samme mesterskapet.

Et poeng som trekkes frem av Nederland-trener Helle Thomsen, er hvilen. Ungarn spilte ikke tirsdag. Det gjorde Romania.

Møter uthvilte

- Ja, jeg tror dette er mulig for Ungarn. De har som Tyskland før møtet med oss onsdag fått hvile. Den ekstra dagen kan bety mot Romania. Det er for tøft å spille kamper to dager på rad og Ungarn har et godt lag, sier Thomsen, som også trener Molde i norsk eliteserie.

Norges landslagssjef våger ikke å begi seg ut på noen spådom der ennå.

– Jeg tenker først og fremst på at vi trenger to poeng mot Spania. Så får det andre gå som det går. Vi tar gledelig imot seier. Vi får avslutte med stil. Forhåpentligvis blir det flere kamper for oss, sier Hergeirsson.

– Ja, Ungarn kan slå Romania. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å vinne mot Spania og håpe at det skjer, avslutter Norges beste spiller i Nederland-kampen , Katrine Lunde.