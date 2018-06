HJEMMEBANE: Torbjørn Bergerud og Hege Bakken Wahlquist sammen i Danmark. Nå må håndballparet bo i hvert sitt land. Bildet ble tatt i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bergerud må flytte fra håndballkjæresten

Publisert: 08.06.18 21:31

Han blir en nøkkelspiller i VM-kvaliken mot Sveits. Så flytter Torbjørn Bergerud (23) for å fortsette håndballkarrieren i Tyskland. Kjæresten blir igjen i Danmark.

– Det er jo sånn det er. Det er vanskelig å kunne leve sammen til enhver tid, sier landslagskeeperen til VG.

Han gleder seg stort til å spille for Bundesliga-vinner Flensburg-Handewitt neste sesong. Baksiden av fremgangen er at samboer Hege Bakken Wahlquist (25) må bli værende i Danmark. Venstrekanten satte inn 59 mål for Silkeborg-Voel denne sesongen og fortsetter på Jylland.

Ifølge Bergerud flytter begge nå ut av leiligheten de har delt i Holstebro de to siste årene. Hun til Silkeborg. Han til Flensburg. Avstanden er nesten 19 mil. Drøye to timer i bil. Men det var lenger mellom dem da Bergerud flyttet til svenske Lugi fra Drammen, og Wahlquist ble værende i Glassverket, for tre år siden.

– Han dro til Sverige et halvt år etter at vi ble sammen i Drammen. Det er litt hardt å reise så mye frem og tilbake i et langdistanseforhold, sa Hege Bakken Wahlquist da VG møtte håndballparet i Danmark i fjor.

– Men det er umulig å si om det fortsetter her. Begge vet at vi begge kommer til å satse alt vi har på håndballen. Da vet vi ikke hvilke lag vi ender opp i, sa Bakken Wahlquist. Til daglig spiller hun sammen med landslagets Stine Skogrand. Venstrekanten har selv har fem kamper på rekruttlandslaget.

– Det går greit, sier Bergerud selv.

Han har den samme følelsen foran de to VM-kvalikkampene mot Sveits hjemme lørdag og med retur i Zug torsdag. Håndballgutta fyller DNB Arena i Stavanger med 5000 tilskuere. VM-finalistene fra 2017 har et klart favorittstempel.

Torbjørn Sittrup Bergerud Født: 16. juli 1994. Sivilstatus: Samboer med Hege Bakken Wahlquist. Klubb: TTH Holstebro. Kommende klubb: Flensburg-Handewitt. Tidligere klubber: Lugi, Drammen. St. Hallvard og ROS (Røyken og Spikkestad). Landskamper: 28. Yngreslandskamper: 70. Meritter: VM-sølv med Norge. Dansk cupmester med Holstebro.

– Men vi møter ikke noe dårlig lag. De hang godt med mot Danmark denne uken, minner han om. Sveits tapte 29–22, men har Andy Schmid. Sveits store stjerne er for femte gang kåret til den mest verdifulle spilleren i Bundesliga. 183 mål og 138 assist for Rhein-Neckar Löwen er klasse.

Selv leverte Bergerud en omgang med klasse mot Tyskland onsdag. Håndballgutta vant generalprøven 30–25 for 10.000 tyskere i München. Bergerud byttet ut en svak 1. omgang med en god 2. omgang. Men han synes det er krevende å holde nivået i en hel måned uten kamper. Holstebro avsluttet allerede 6. mai.

– Det har gått litt opp og ned på trening også, sier han.

Torbjørn Bergerud ble kåret til Årets keeper i Danmark og var best på banen da Holstebro i februar vant den danske cupfinalen. Nå bærer det til klubben som sist søndag vant Bundesliga. Der skal han erstatte den 40-årige svensken Mattias Andersson, som avsluttet karrièren med å vinne Bundesliga for sjette gang. Han føler det ikke som et press.

– Nei, det tenker jeg ikke noe på. Jeg gleder meg til å jobbe sammen på keeperplassen med Benjamin Buric, sier han – og får også Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal som lagkamerater i Flensburg.

Samtlige skal møte Sveits de neste dagene.