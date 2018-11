Reagerer etter at Runar-keeperen ble utvist: – Det er respektløst

HÅNDBALL 2018-11-11T22:32:01Z

(Bodø - Runar 25-28) For tredje gang på kort tid havnet Runar-keeper Joachim Christensen i kontroverser for «spark» på utespiller. Landslagsspiller Joachim Hykkerud reagerer på et innlegg klubben la ut på Instagram i etterkant.

Publisert: 11.11.18 23:32 Oppdatert: 11.11.18 23:51

I starten av oktober klaget Elverum inn Runars keeper Christensen for det de mente var spark med overlegg mot to av Elverums spillere i samme kamp.

Først ble Christensen idømt to kampers karantene før Runar anket . Da ble keeperen frifunnet.

Her kan du se situasjonene mot Elverum:

Søndag kveld dukket en ny situasjon opp da Christensen fikk blått kort etter at han traff Bodøs strekspiller Matko Rotim i ansiktet med det dommerne vurderte som spark.

Blått kort betyr at han blir utestengt i minst en kamp automatisk. Det kan bli flere etter at forbundet skal vurdere saken mandag.

Beklager omstridt post

I etterkant la Runar ut et innlegg på Instagram med Christensen og en karatefigur på samme bilde. Det skapte flere reaksjoner i sosiale medier.

– Han er en offensiv keeper og det kan ha med spillestil å gjøre, men det er kanskje ikke noe tilfeldighet at det skjer for tredje gang på en måned. Da er det veldig unødvendig å legge ut dette. Det er mangel på respekt, sier Joachim Hykkerud, Drammen- og Norge-spiller, til VG.

– Synes de det er morsomt, har de en annen humor enn meg. Det er helt feil måte å takle situasjonen på. Det ville ikke jeg vært bekjent av, fortsetter Hykkerud.

Jørn Magne Johannesen, leder i sportslig utvalg i Runar, har ikke Instagram-profil og hadde ikke sett innlegget da VG ringte. Kort tid senere ble posten slettet da han så posten på sønnens telefon.

– Det er selvsagt uakseptabelt og vi vil ta tak i dette så raskt som mulig. Dette liker jeg ikke, sier en beklagende Johannessen.

Runar-trener uenig

Runar-trener Leif Sigvard Gautestad så heller ikke Instagram-innlegget og ville ikke kommentere det. Men han føler at det blå kortet var strengt fra dommerne Lars Jørum og Håvard Nystad Kleven.

– Joachim er en aggressiv målvakt. Angriperne hopper nærmere og nærmere. Et sted må keeperen stå. Jeg kan ikke se at Joachim gjorde noe galt, men jeg har ikke sett det i reprise. Kun live der og da. Jeg er redd dommerne er veldig oppmerksomme på han nå, sier Gautestad.

Dommer Håvard Nystad Kleven avviser at kampledere er ute etter Christensen.

– Definitivt ikke. Derimot følte jeg at vi hadde en god tone før og under kampen, sier Nystad Kleven.

– Vår vurdering i dag er at Christensen ikke gjør en naturlig bevegelse for å forsvare eget mål, men gjør en bevegelse utelukkende mot en angripende spiller og treffer spilleren i hodet, fortsetter dommeren.

– I beste hender

Bodøs ledere hadde ingen sterke meninger i etterkant av kampen.

– Jeg fikk ikke med meg situasjonen, skriver Bodø-trener Børge Lund i en SMS til VG.

– Jeg har ikke noe kommentar til dette. Det blir sikkert tatt opp i etterkant. Vi stoler på at det er i de beste hender i forbundet, sier Tor Arne Aga, sportslig leder i Bodø.

For Norges Håndballforbund var det for tidlig å kommentere saken søndag kveld.

– Dette skal vi se på mandag. Før det er det vanskelig å kommentere, skriver Erik Langerud, generalsekretær i forbundet, til VG i en SMS.

PS! VG lyktes ikke å få en kommentar fra Joachim Christensen søndag kveld.