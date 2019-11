TRENER PÅ SIDELINJEN: Christian Berge tar hodetelefonene på og følger svenske Skövde fra sidelinjen torsdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

Christian Berges grep: Hjelper svensk klubb før EM

Sverige kan bli en tøff motstander for Norge under håndball-EM i januar. Men nå har landslagssjef Christian Berge dratt til svensk håndball for å forberede seg til mesterskapet.

I tre kamper før jul skal Berge sitte med headset på sidelinjen mens Skövde spiller kamper i den svenske håndball-ligaen. Treneren, norske Jonas Wille, har en mikrofon på seg.

For å få mer fingerspissfølelse, sier Berge til VG som ganske sikkert møter Sverige i hovedrunden av EM i januar. I VM sist vinter ble svenskene slått med tre mål.

Han har allerede vært i Sverige et par dager for å være med på det taktiske foran oppgjøret mot Redbergslid på torsdag. Etter kampene skal Berge være med på evalueringen.

Aftenposten har tidligere omtalt Berges Sverige-tur.

– Du kommer tettere på, ser kampen med analytiske øyne, du får adrenalin, og tenker hele tiden på hva du selv ville ha gjort i samme situasjon. Jeg liker veldig godt denne måten å jobbe på, sier Berge.

Han mener at han fikk godt utbytte av sist sesong å følge Elverum-trener Michael Apelgren og sin egen assistenttrener, daværende Bodø-trener Børge Lund, på samme måten.

Men det skapte reaksjoner hos norske klubber.

– Vi er ikke happy for at han skal jobbe med Bodø og Elverum, sa Arendal-trener Marinko Kurtovic. Sørlandsklubben har tapt de tre siste sluttspillfinalene for Elverum.

Nå drar Berge i stedet over grensen til Sverige. Der styrer kompisen Jonas Wille Skövde.

– Det er min måte å trene på. Før EM får jeg to kamper med landslaget og så står jeg plutselig i mesterskapet. Da handler det om å ta beslutninger på kort tid. I Golden League tidligere i høst brukte jeg litt for lang tid på noen av beslutningene.

Målet er at Christian Berge skal kunne handle raskt på intuisjon når Norge møter Bosnia-Hercegovina under EM-åpningen i Trondheim 10. januar.

Han hadde ikke trent på denne måten foran EM-åpningen mot Frankrike for to år siden. Norge ledet lenge, men tapte til slutt med ett mål etter en svak avslutninger. Det fikk konsekvenser for et mesterskap der Norge til slutt havnet på en skuffende 7. plass.

– Beslutningene tok for lang tid. Tankene var der, men fingerspissfølelsen kom for sent, mener en selvkritisk Berge.

Publisert: 20.11.19 kl. 15:33

