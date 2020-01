BRONSEFEST: Sander Sagosen får klemmen han setter mest pris på. Kjæresten Hanna Bredal Oftedal gratulerer med EM-bronsen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Norges sterkeste mesterskap – festen fortsetter i april

STOCKHOLM (VG) (Slovenia-Norge 20–28) Festen med dette landslaget er ikke over. Den har knapt begynt. I april er håndballgutta er tilbake i Trondheim Spektrum for å spille Norge til OL for første gang på 48 år.

Oppdatert nå nettopp

Analyse: Sander Sagosen fikk en god klem av kjæresten Hanna etter at slovenerne ble rundspilt. Han hadde ønsket seg gull, men bronsen er historisk.

Herrelandslaget har vært med i ni av de 14 sluttspillene i europamesterskapet og fikk endelig den uttellingen håndballjentene klarte å få allerede i åpningsåret for EM i 1994.

EM-bronsen tørker ikke bort Sagosens skuffelse over at EM-finalen røk. Men den er viktig. For første gang tar håndballgutta medalje i to mesterskap på rad. Fjorårets VM-sølv er fulgt solid opp.

Berge Boys har vunnet åtte EM-kamper og tapt den niende etter fire ekstraomganger.

Det gjør EM til det beste mesterskapet til landslaget noensinne resultatmessig. Det går utenpå åtte seire og to klare tap for Danmark for ett år siden.

Sjekk Torbjørn Bergeruds redninger:

I tillegg har Håndballforbundet for første gang fått seg en kokende hjemmearena. Fortsettelsen i Trondheim Spektrum kommer allerede i april. Norge skal ut i OL-kvalifisering mot Sør-Korea, Chile og Spania eller Brasil. Spania blir OL-klare om de vinner søndagens EM-finale mot Kroatia.

Absolutt alt ligger til rette for Norge skal bli en av de to nasjonene som sikrer seg billett til Tokyo med finale 8. august. Det vil være en stor skuffelse om landslaget ikke spiller OL for første gang siden Pål Bye, Harald Tyrdal og de gamle heltene var i München for snart et halvt århundre siden.

EM-bronsen sikrer også deltagelse i neste års VM i Egypt. Finalen spilles i Kairo 31. januar 2021.

Christian Berge sier at det er hans feil om dette laget ikke til slutt tar gull. Nå kommer det høyst sannsynlig to muligheter på under syv måneder.

EM har gitt Torbjørn Bergerud det siste løftet. Keeperen har vært innom nivået før, men har aldri vært så stabil. Han har begynt å redde de riktige ballene og var kongen av bronsefinalen med sine 16 redninger.

Det ga mesterskapets eneste 10 poeng på VG-børsen.













Men Sander Sagosen har vært Norges – helt utvilsomt – beste spiller. Med 65 scoringer er han ikke bare toppscorer i mesterskapet. Det er rekord for EM. Snittet på VG-børsen er det høyeste gjennom alle de ni EM-sluttspillene vi har vurdert spillerne: 8,57 poeng i snitt av 10 mulige poeng.

Han var fortsatt tydelig skuffet i bronsefinalen, men har levert et mesterskap med stor fremgang i alt han foretar seg på banen.

Bergerud er 25 år. Sagosen 24 år.

Tiden er på deres side. Husk at Danmark tok fire bronsemedaljer i årene før de vant det første gullet i 2008. Svenskene hadde en fire år lang vei fra 4.-plassen i VM 1986 til gullet i 1990.

Det vil være en overraskelse om den norske håndballfesten ikke fortsetter.

Publisert: 25.01.20 kl. 21:33 Oppdatert: 26.01.20 kl. 01:32

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser