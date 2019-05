FUNNET LYKKEN: Nora Mørk. Foto: Frode Hansen

Mørk bekrefter ny kjæreste: – Har det veldig, veldig bra

Nora Mørk (28) og hockeyspiller Martin Laumann Ylven (30) er kjærester.

Det bekrefter håndballspilleren overfor TV 2.

– Ja, vi er kjærester. Jeg har det veldig, veldig bra, sier hun til kanalen.

Spekulasjonene om paret har sirkulert en stund, og om du følger håndballspilleren på Instagram, har du kanskje hatt en anelse om at det har oppstått søt musikk mellom de to.

Den 16. mai la Mørk blant annet ut dette bildet:

Også Martin Laumann Ylven har vist frem kjærligheten på sin konto.

Ylven er selv idrettsutøver. Han spiller til daglig hockey for Oslo-klubben Vålerenga.

De to har mer til felles enn bare kjærligheten. Begge har vært plaget av skader, og Mørk forteller at Ylven har vært en god støttespiller nå som hun har trent seg opp fra skade.

– Han er veldig positiv. Det liker jeg veldig godt, sier Mørk.

Nora Mørk har kommet seg gjennom et omkring ett års langt skademareritt som hun selv har omtalt som «et sant helvete».

Nå er hun klar for sin første landskamp siden desember 2017. Den skjer i morgen, når Sverige er motstander i den siste testen før playoff-kampen mot Hviterussland fredag. Over to kamper mot dem står det om en VM-billett.

– Det er helt fantastisk å være tilbake. Jeg føler meg som en 18-åring igjen. Jeg håper å få spille i morgen, sier Mørk til TV 2.

Publisert: 27.05.19 kl. 13:37