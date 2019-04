NY KONTRAKT: Thorir Hergeirsson skriver antagelig kontrakt med Norges Håndballforbund ut 2024. I bakgrunnen på bildet fra EM i desember: Camilla Herrem (til venstre), Marta Tomac, Emilie Hegh Arntzen og Henny Reistad. Foto: Bjørn S. Delebekk

Thorir Hergeirsson åpner for fire nye år: - Jeg er veldig motivert

Thorir Hergeirsson har ledet håndballjentene i 10 år. Nå tyder alt på at den 54-årige islendingen sier ja til fire nye sesonger som landslagssjef.

– Jeg er veldig motivert til å gå videre, sier Hergeirsson til VG.

Etter åtte sesonger som trener under Marit Breivik tok han i 2009 over som landslagssjef. Kvinnelandslaget har etter den tid vunnet tre EM, to VM og et OL og totalt tatt ni medaljer på Hegeirssons 11 mesterskap som sjef.

Men tapet i VM-finalen i 2017 var en nedtur og håndballjentene skuffet klart med 5. plassen i EM denne sesongen.

– Jeg blir bare mer motivert av utfordringer. Motivasjonen er den samme nå som i årene med Marit (Breivik). Jeg trigges av å skape utvikling. Forbedre og forsterke både utøvere både som spillere og mennesker, sier Hergeirsson. Håndballjentene satte i mars på plass regjerende verdens- og europamester Frankrike i Boulazac.

Hergeirssons nåværende kontrakt går ut ved årskiftet 2020/21. Men Håndballforbundet har for lengst gitt beskjed om at de ønsker den Jæren-bosatte islendingen på en ny kontrakt frem til OL i Paris i 2024.

– Vi har selvsagt gjort en vurdering av energi, ferdigheter og utviklingslyst. Han scorer høyt i alle kategorier. Det ligger mye kraft i stor erfaring. Så den er viktig å ta vare på, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til VG i februar.

Generalsekretær Erik Langerud forhandler med Hergeirsson.

Hergeirssons mesterskap EM 2018: 5. plass. VM 2017: Sølv. EM 2016: Gull. OL 2016: Bronse. VM 2015: Gull. EM 2014: Gull. VM 2013: 5. plass. EM 2012: Sølv. OL 2012: Gull. VM 2011: Gull. EM 2010: Gull. VM 2009: Bronse. Vis mer vg-expand-down

– Vi har en god dialog, sier landslagssjefen.

Han har også ansvar den totale virksomheten til landslagene på kvinnesiden. Hergeirsson stiller flere krav i forhold til virksomheten på de yngre landslagene. Han ønsker trenere på en høyere stillingsbrøk og vil generelt styrke forutsetningene for å bringe frem nye norske talenter utover på 2020-tallet.

– Vi ser om vi kan øke ressursene. Det handler om å gjøre hele kjeden bedre rustet til å forvalte talentene, sier han og sier han trives meget godt i Norges Håndballforbund - hvor han har vært tilknyttet i hele 25 år.

Thorir Hergeirsson er for øyeblikket på livets første rene ferie i Syden. Han er sammen med sin 85-årige far, søster og bror på Tenerife. Trenerveteranen håper at forhandlingene rundt den nye kontrakten kan gjøres ferdige på forsommeren.

I juni spiller håndballjentene VM-kvalifisering mot Hviterussland. De er storfavoritter. Så går Hergeirsson & co. inn i en svært intens periode med VM i Japan i desember, en eventuell OL-kvalik våren 2020 og selve OL i Tokyo i juli/august samme år. 13 tøffe måneder avsluttes med EM-sluttspill på hjemmebane bare fire måneder etter OL.

Håndballsøstrene Nora og Thea Mørk gir Hergeirsson denne attesten:

Publisert: 13.04.19 kl. 14:42