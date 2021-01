DRAMA-SEIER: Glenn Solberg førte Sverige til seier nummer tre i VM. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk jubel for Glenn Solberg i drama-seier: − Jeg er veldig stolt

(Sverige-Egypt 24–23) Glenn Solberg har fått en knallstart som svensk landslagssjef. Etter en stor snuoperasjon sikret Sverige seg VM-seier nummer tre ved å slå vertsnasjonen i Kairo.

– Jeg er veldig stolt og glad. den jobben vi legger ned i forsvar i 2. omgang er helt sinnsyk, sier den norske landslagssjefen til Viasat.

Etter to enkle seire over Nord-Makedonia og Chile var det en slags eksamen for et Sverige uten stjerner som Andreas Nilsson og Niclas Ekberg.

Anført av playmakeren Jim Gottfridsson snudde de blågule kampen på imponerende vis etter pause. Den svenske playmakeren spilte opp Linus Persson (8 mål) til høyre og Jonathan Carlsbogard (3 mål) til venstre, så det var en fryd.

– Han har vært fenomenal, sier TV 3-ekspert Kristian Kjelling om Gottfridssons store 2. omgang.

Kombinert med meget sterkt forsvar og god keeper – Mikael Aggefors – klarte Glenn Solbergs mannskap å dra en svært viktig seier. Egypt hadde ballen i de siste sekundene, men Aggefors reddet det siste skuddet.

– De blir vanskelig å sove i natt, sier toppscorer Linus Persson.

STOR SPENNING: Glenn Solberg under møtet med Egypt. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / POOL

Sverige går videre til hovedrunden. Egypt tar med seg to. Nå venter tøffe kamper mot Russlands håndballforbund, Hviterussland og Slovenia for å komme til kvartfinalen i neste uke.

Sverige kom skjevt ut fra start. Keeperstjernen Andreas Palicka kom ikke bort i en ball Fremover slet svenskene mye mer med Egypt-målvakt Karim Handawy og det spanskinspirerte forsvaret. Robert Parrondo trener vertsnasjonen.

Fremover dominerte Mohammad Sanad med sine fem scoringer. Bare Jim Gottfridsson var i nærheten av svare på den effektiviten med tre scoringer.

– Vi har litt problemer fremover, sa Gottfridsson og erkjente at Sverige hadde vanskelig mot det fysisk robuste egyptiske forsvarsspillet.

Det rettet den rødhårede svenske kjempen nesten helt egenhendig opp.

– Dette er ikke klokt etter det vi så i første omgang, sier Viaplay-ekspert Claes Hellgren.

PS: Frankrike slet lenge med Sveits, men klarte å vinne 25–24 etter 10 mål av Sveits-stjernen Andy Schmid scoret 10 mål. Frankrike-keeper Wesley Pardin måtte bæres av banen med en skade.