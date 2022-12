Stine Bredal Oftedal.

Tungt tap for Bredal Oftedal & co. i Champions League

Stine Bredal Oftedal og Györ gikk på tap etter et aldri så lite sammenbrudd i Champions League.

Györ ledet med to mål ved pause, men tapte til slutt 30–27 for Rapid Bucuresti. Det hjalp ikke at Bredal Oftedal scoret fem mål. Landslagskeeper Silje Solberg-Østhassel hadde fire redninger i Romania.

Metz leder gruppen, mens Györ ligger a poeng med Esbjerg som lørdag slo Lokomotiva Zagreb 33–20. Henny Reistad scoret åtte.

Storhamar møter Buducnost fra Montenegro hjemme i Hamar kl. 16.00.

I den andre Champions League-gruppen ligger Vipers på topp. Banik Most ble lørdag most med hele 39–24 i Kristiansand. Tuva Høve og Marketa Jerabkova scoret syv.