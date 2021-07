JUBLET TIL SLUTT: Henny Reistad og Silje Solberg jubler for de to første OL-poengene. I bakgrunnen Katrine Lunde. Foto: Bjørn S. Delebekk

Henny Reistad etter OL-debuten: − Ikke så nervøs som det kanskje så ut som

TOKYO (VG) (Norge – Sør-Korea 39–27) Hun totaldominerte Champions League-avslutningen. Men i OL-åpningen tok det 19 minutter før Thorir Hergeirsson slapp Henny Reistad skikkelig til.

Da hun kom på banen i avslutningen av første omgang var hun ikke helt den samme spilleren som moste inn 22 mål på to kamper da Vipers i mai vant Champions League. Reistad nølte med ballen og startet med et bomskudd og et par dårlige valg.

– Jeg følte meg ikke så nervøs som det kanskje så ut som, sier Henny Reistad til VG.

– Hun var litt nervøs. Hun merket at det er OL og det er åpningskamp. Hun hadde litt høye skuldre og var anspent. Men det kommer, lover landslagssjef Hergeirsson.

– Det var flere situasjoner jeg kunne gjort litt annerledes. Men jeg synes ikke jeg var preget av nerver. Jeg følte ikke det selv, sier hun.

Utover i 2. omgang kom Norges stortalent mer og mer til sin rett. Henny Reistad gikk av banen med klart godkjent-stempel og seks scoringer. Selv reagerer hun ikke på at hun – bortsett fra et lite innhopp i Veronica Kristiansens tidlige utvisning – måtte sitte på benken i nesten 20 minutter.

– Jeg syntes det var fint å komme inn når laget hadde startet så bra. Forsvarsarbeidet gikk fint og jeg følte meg trygg bak der. Fremover så var det mange muligheter, vi kom til mange sjanser og det var mange valg å ta. Og så er det ikke alltid jeg gjør de riktige.

TREG START: Henny Reistad var mye bedre i andre enn første omgang mot Sør-Korea. Her spiller hun til Stine Bredal Oftedal. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Er det vanskelig å komme inn etter 19 minutter. Du er vant til en annen rolle?

– Ja det er jeg. Jeg er vant til annen rolle. Men jeg tror ikke det kommer an på om jeg spiller 10 minutter.

– Føler du noe press om å gjøre det samme som i den vanvittige Champions League-avslutningen?

– Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Jeg vet veldig godt hvilken rolle jeg har her. Her er det veldig mange gode spillere og mange får ut mye bra i dag. Så har vi mange kamper å gjøre det på. Det er bare å få i gang mange, sier hun.

Hergeirsson valgte å starte med tre bakspillerne han har prioritert i snart 10 år. Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk. Kristiansen markerte seg med syv scoringer og var langt bedre enn i de siste offisielle kampene før VM.

Kristiansen satte mot Frankrike bare en av sine seks skudd i tillegg til å gjøre fem feil i Reistads favorittposisjon som venstre bakspiller. Da var Reistad langt bedre med sine syv scoringer på ni skudd mot Norges kanskje største rival om OL-gullet.

Men i OL-åpningen var den rutinerte Györ-profilen Kristiansen tilbake for fullt.

– Det er veldig bra at Vikki er så «på». Hun nøytraliserer Ryu (Sør-Koreas mest fryktede spiller, red.anm.) i forsvar og gjør en veldig god kamp, sier Hergeirsson.

Landslagssjefen er ikke synlig nervøs for at Reistad ikke skal bli den urkraften hun var for klubblaget i den fantastiske avslutningen av en sesong som ga Vipers gull i alle turneringer.

– Nei, jeg er ikke det. Hun fant seg godt til rette i kampene mot Frankrike og Sverige før OL. Det er bare et tidsspørsmål. Det går litt langsomt når hun tenker litt for mye. Når hun slipper litt opp på det, så kommer det. Hun har noen gode aksjoner i kampen, svarer han.

– Vi hadde kamper mot Frankrike hvor Henny leverte verdensklasse. Da kom hun rett inn med Stine og meg og det var ikke noe problem. Jeg er ikke noe stresset for det. Hun er sykt god på trening, sir Nora Mørk.

– Det kommer for Henny. Men man må huske på at hun 22 år og OL-debutant. Det er lett å glemme med henne, legger erfarne Mørk til.

– Jeg tror ikke jeg skal legge så mye vekt hvordan prestasjonen var i denne kampen, men heller bare jobbe mot neste kamp, sier Henny Reistad selv etter storseieren mot Sør-Korea.