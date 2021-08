Raser mot dømmingen i Norges semifinaletap: − De tar fra oss drømmen vår

TOKYO/OSLO (VG) (Norge-ROC 26–27) De norske håndballjentene måtte nok en gang se seg slått av russerne i en OL-semifinale. Etter nederlaget ytrer de sin frustrasjon mot dømmingen.

– Jeg synes det var veldig frustrerende. Jeg synes de får spille ekstremt lenge, og det synes jeg de får gjøre ekstremt mange ganger, sier Stine Bredal Oftedal til VG etter kampen.

De norske håndballjentene hadde sjansen til å få revansje mot russerne som knuste Norges OL-drøm under lekene i Rio de Janeiro for fem år siden. I stedet endte det med samme utfall: Russerne, som spiller under navnet ROC, tar seg til finalen på bekostning av Norge. Mens russerne jublet hemningsløst på den japanske parketten, tørket håndballjentene tårer – igjen.

KONTRASTER: Norges jenter ser på de russiske jentene juble. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kampen endte 27–26 i favør russerne, og i kjølvannet av semifinaletapet forteller de norske håndballjentene om hvor misfornøyde de er med dømmingen.

– Det var merkelig dømming mot slutten. At de får holde på slik mot slutten med de passivreglene her er rett og slett dårlig, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson til TV Norge.

Nora Mørk, som ble Norges toppscorer med ti nettkjenninger og ble kåret til Norges beste på VG-børsen, tar langt sterkere ord i bruk, og anklager dommerne for å ta fra dem OL-drømmen.

– Det er ikke så mye vits å drive med denne sporten om de ikke skal drive fair en gang. De tar fra oss drømmen vår. Det virker som vi må være ti mål bedre enn russerne, det var vi ikke i dag, sier Mørk til TV Norge.

– Det er et helt latterlig opplegg, legger hun til.

Da hun kom til pressesonen og møtte VG, modererte hun seg litt - men var fortsatt både forbannet og oppgitt.

– Jeg føler meg litt maktesløs. Vi har brukt de siste fem årene på dette, og så får vi ikke muligheten det siste minuttet. Vi får ikke ballen, så vi får ikke muligheten. Det er ingen lag som får spille ut det siste minuttet, på ingen måte.

– Vi burde vært mye bedre. Vi får spille bronsefinale. Det er urettferdig, dessverre. Jeg føler meg maktesløs altså. Det blir for dumt altså, å drive med dette hver dag.

FRUSTRERTE: De norske håndballjentene trasket slukkøret av japansk parkett etter semifinaletapet i Tokyo. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Det er vanvittig frustrerende. De får stå vanvittig lenge og egentlig bare kaste «gris», sier Kari Brattset Dale til VG.

– Jeg er litt i sjokk over hvor lavt nivå det går an å ha, sier hun videre om dømmingen.

– De får spille ekstremt lange angrep. Da blir det vanskelig å vinne ball, sier Camilla Herrem til VG.

De norske jentene får imidlertid ikke medhold fra alle kanter. TV Norges håndballekspert Ole Gustav Gjekstad mener det ikke er dommerne som ødelegger for Norge.

– Jeg synes de er på bærtur her. Vi blir spilt trill rundt største deler av kampen, sier han.

Gjekstad får støtte fra flere hold. Håndballdommer Kjersti Arntsen, som selv dømte OL-finalen i Rio for fem år siden, skriver på Twitter at det er «pinlig å høre Norge klage på dommerne denne kampen. Glem det!».

Tidligere toppspiller Randi Gustad støtter Arntsen og skriver at denne kampen ikke ble avgjort av dommerne.