MIDT I JUBELEN: VM-finalen ble avgjort da Henny Reistad satte opp farten sammen med Stine Bredal Oftedal (til venstre) og Nora Mørk.

Henny Reistad takker familien: − Det betyr så mye

BARCELONA (VG) Mamma, pappa og hennes to brødrene var på plass da Henny Reistad (22) snudde VM-finalen. Nå bærer det hjem til jenterommet i Bærum og en rolig jul.

– Det betyr så mye å kunne dele denne opplevelsen i VM sammen med dem. Det er så stort, sier Henny Reistad til VG etter å ha blåst Frankrike av banen ved hjelp av fem scoringer i 2. omgang.

Hun beskrives som «familiekjær» av faren.

– De har betydd så mye. Det er vanskelig å beskrive hvor mye de har lagt ned av arbeid for at jeg skal ha det bra, at jeg skal lykkes, og støtter meg, beskriver VM-finalens toppscorer.

– Etter EM og OL uten tilskuere så er det fantastisk å ha familien på plass, legger hun til.

Til daglig er hun basert i danske Esbjerg, men nå bærer det hjem til Bærums Verk – tettstedet rett ved Oslo som også har fostret VM-finalens keeperhelt Silje Solberg og tvillingsøsteren Sanna Solberg-Isaksen.

– Jeg tror Henny legger seg på sengen og spiser smågodt når hun kommer hjem, smiler faren.

Reistad-familien på tribunen i Palaqu d’Esports i Granollers fikk som mange andre nordmenn virkelig kjent på følelsene søndag kveld.

– Vi opplevde finalen som nesten helt uvirkelig, sier Ole Reistad.

Henny Reistad kom slettes ikke godt inn i Frankrike-kampen da hun fikk sjansen etter tolv minutter. Hun gjorde to tekniske feil, men feide inn den reduseringen til 16–12 rett før pause. Den var særs viktig.

FEIRING: Henny Reistad (til høyre) og Nora Mørk feirer VM-gullet.

Så kom 2. omgang hvor Henny Reistad klemte inn fire mål da scenarioet skiftet fullstendig karakter.

– Det tok tre minutter. Så var kampen snudd. Å få den boosten og bygge videre på den, var helt fantastisk, beskriver hun selv.

Faren er hverken overrasket over at hun fikk en tøff start eller at hun klarte å snu motgangen i løpet av minutter.

– Vi opplever at Henny står godt i seg selv, sier han.

– Vi har snakket med Henny gjennom hele mesterskapet. Det har vært oppturer og nedturer. Ting skal prosesseres og håndteres hele veien. Vi gikk inn i VM-finalen med en følelse av at dette blir krevende, legger han til.

Henny Reistad har snudd motgang før. Faren trekker frem den første Champions League-kampen datteren spilte for Vipers i 2018. 19-årige Henny gjorde en skjebnesvanger feil.

– Hun sendte en tversoverpasning som gjorde at motstanderne vant. Men det preget henne ikke spesielt. Vår erfaring er at slike ting ikke preger spillet hennes i etterkant, sier han.

Ole Reistad mener verdensmesterne har helt spesielle mentale ressurser i laget.

– Mitt inntrykk er at mange av de norske jentene – også Henny – er godt plassert i seg selv. De er trygge og klarer å håndtere nederlag, men også seirer. Det siste er kanskje det vanskeligste. Det skal god rygg til å bære gode dager, beskriver han og mener det er viktig at Henny når får litt pusterom til å tenke på andre ting som «familie, jul og verden for øvrig».

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har mange ganger påpekt at Henny Reistad har «valgt» riktige foreldre. Men det er pappa Reistad ikke helt med på. Mor Cathrine Dehli har spilt håndball på lavere nivå i Østfold.

PÅ PLASS: Familien er ofte de kan på plass for å støtte Henny Reistad. Her er pappa Ole Reistad og tante Gunhild Ella Reistad foran en EM-kamp i 2018.

– Men hva er det man sier: Mutasjoner kan ofte også være positive, ler Ole Reistad.

Men familien Reistad-familien har uten tvil også idrettstradisjoner. Også brødrene har gjort det sterkt idrett. Jon Reistad (25) har eliteseriekamper for Haslum i håndball. Petter Reistad (27) ble verdensmester i langrenn for junior i 2014, men la opp allerede som 20-åring.

Men den aller stolteste tradisjonen kommer fra oldefar og krigshelt Ole Reistad (1889–1949). Han deltok i både sommer- og vinter-OL for omtrent 100 år siden. I 1928 ledet han det norske laget i militært patruljeløp – skiskytingens forgjenger – til OL-gull i St. Moritz.

Kjæresten Aksel Horgen var ikke med til Spania. Han spilte kamp med Bjerringbro/Silkeborg mot den danske mesteren Aalborg lørdag. Bjerringbro/Silkeborg lå under 21–13 ved pause, men leverte en snuoperasjon ala håndballjentene og vant kampen 36–30.