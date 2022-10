FØRSTE TAP: Ole Gustav Gjekstad og Vipers klarte ikke oppgaven i Tyskland og ble påført sesongens første tap.

Etter 31 seire på rad: Vipers tapte mestermøtet

(Bietigheim – Vipers 32–30) De hadde ikke tapt på 31 kamper siden sist vinter. Men mot Bietigheim ble det for tøft for Vipers i Champions League.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den suverene vinneren av sist sesongs European League slo vinneren av Champions League de to siste sesongene. Bietigheim fortsatte en enda bedre rekke enn håndballgiganten fra Kristiansand: De har nå 60 kamper uten tap siden mars 2021.

Det tyske stjernegalleriet med Kelly Dulfer, Karolina Kudlacz-Gloc, Xenia Smits, Kim Naidzinavicius, Trine Jensen Østergaard og Kaba Gassama satte på plass Vipers etter en sterk avslutning av kampen.

– De to mest komplette lagene i Champions League. Jeg rangerer Györ bak, mener Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen.

Vipers føk ut av startblokkene. Anført av Anna Vjakhireva og Markéta Jerábková ledet de 5–1 allerede etter seks minutter. Men lykken ble kortvarig.

Den ungarske keeperen Melinda Szikora så godt som stengte hjemmelagets mål. De neste 16 minuttene vant Bietigheim 11–4. Da brukte Ole Gustav Gjekstad time out kortet.

Vipers-treneren fikk samlet troppene, løftet forsvarsspillere og Vipers ble aldri feige. Vjakhireva og Ragnhild Valle Dahl fortsatte å skyte selv om de stor notert med flere bom på Szikora.

Katrine Lunde løftet seg i Vipers-målet og inn mot pause ble kampen jevn igjen etter da Ana Debelic kom på banen. Den kroatiske strekspilleren scoret tre på stripe frispilt av Vjakhireva før Valle Dahl i omgangens siste sekund dundret inn pauseledelse 16–17.

En prestasjon å lede til pause etter at Szikora hadde vunnet keeperkampen mot Lunde hele 13–4. 8. november møter Norge den nye keeperstjernen i håndballjentenes tredje og siste gruppespillkamp i EM.

2. omgang begynte med en strålende Lunde-redning. Vipers skjøt bedre og holdt kontroll på ledelsen helt til Bietigheim utlignet til 27–27 12 minutter før slutt.

Så kom den dramatiske avslutningen hvor Anna Vjakhireva ble alt for alene om å skape spillet for Vipers. Hverken Markéta Jerábková eller Jamina Roberts hadde sin beste dag. Ragnhild Valle Dahl ble toppscorer, men måtte ha 13 skudd for å få inn sine syv mål.

De siste 20 minuttene ble tapt med fem mål og dermed må Vipers sannsynligvis slå Bietigheim i hjemmekampen 14. januar får å gå til topps i gruppespillet.