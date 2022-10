PUBLIKUMSREKORD: Christian Berge og Kolstad fyller Trondheim Spektrum mot Elverum lørdag. Her fra Trondheim Spektrum i 2020.

Berge før håndballfest med tilskuerrekord: − Bare glede

Han har en av sine beste opplevelser som trener fra Trondheim Spektrum. Lørdag fylles Kolstads storstue mot Elverum. Christian Berge håper dette er den første av mange store håndballfester for den trønderske storsatsingen.

Fredag var det solgt 8700 billetter til det TV 2-sendte møtet med Norges dominerende klubb de siste 10 årene. Dermed er kan Kolstad-Elverum komme til å trekke flere enn Norges EM-match mot Frankrike. 8932 tilskuere så de senere OL-vinnerne ble slått 28–26 i 2020.

– Det var helt fantastiske kulisser i EM. Det blir moro om vi klarer å skape noe lignende lørdag, sier den tidligere landslagssjefen til VG. Berge valgte sist vinter bort Norge for å bli trener for Trondheim-klubben med helt nye økonomiske muskler.

Kolstad står notert med fem strake seirer i Rema 1000-ligaen. I tillegg til landslagskeeper Torbjørn Bergerud har Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga kommet til klubben sammen med de islandske stjernespillerne Sigvaldi Gudjónsson og Janus Dadi Smarason.

Kolstad setter uansett rekord for en norsk seriekamp. Den gamle hadde de selv fra et dobbeltarrangement med Byåsen som hadde 7013 tilskuere i 2019. Treneren frykter ikke at scenen blir for stor.

– Jeg tror spillerne er godt forberedt. Det er bare glede i en sånn match, sier Christian Berge. Han har leilighet i Trondheim, men er fortsatt bosatt i Elverum.

– Jeg tenker ikke over det, for å være helt ærlig, sier Berge som selv foredlet Elverum til en mesterklubb fram til 2014.

KOLSTAD-SUKSESS: Magnus Langeland (med ball) har betydd mye for fem strake ligaseire. Her mot Drammens Espen Gommerud Våg.

Elverum står notert med seier i de ni siste sluttspillene her i Norge og spiller sin åttende strake sesong i Champions Leagues gruppespill. Men denne høsten har det lugget etter at flere sentrale spillere forsvant til utlandet. Sist seriekamp ga stortap 30–23 for Halden.

Heller ikke Champions League har vært noen suksess mot tøff motstand. Men Elverum trekker også tilskuere. Oppgjøret mot Barcelona på Lillehammer hadde 6742 på tribunen. Ute på banen ble Elverum filleristet av de regjerende mesterne med 30–46.

Nå ønsker Kolstad et tronskifte. Men Berge vil ikke være med på at trønderne har favorittstempelet lørdag ettermiddag.

– Dette er fifty-fifty, påstår han foran trenermøtet med sin gamle samarbeidspartner, Børge Lund, på landslaget.

Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød blir Kolstad-spillere neste sommer. I påvente av landslagets bakspillerrekke har Magnus Langeland imponert stort med en scoringssnitt på syv mål i eliteserien.

– En av de mest nysgjerrige utøverne jeg har møtt, beskriver Berge om 21-åringen fra Arendal.

Kolstad-treneren hevder laget er helt ferdig med skuffelsen etter tapet for Bidasoa Irun over to kamper i play off for European League. Langeland misset den avgjørende i straffekastkonkurransen.

– Fremtiden ser bra ut. Vi prøver å utfordre toppen denne sesongen. Vi jobber med å skape stabilitet over tid. Vi er et nytt lag som skal bygge sammen, sier Berge som mener Kolstad ennå ikke har spilt en kamp «helt der oppe».