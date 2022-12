HELT I EM: Erik Toft jubler for en av sine syv scoringer mot Tyskland i årets EM.

Nyoperert Erik Toft tas ut til VM: − I faresonen

ENSJØ (VG) Han ble operert i begge lysker for bare 17 dager siden. EM-kometen Erik Toft (30) blir likevel tatt ut i Jonas Willes VM-tropp.

– VM er i faresonen. Jeg skal innrømme det. Dette har ikke vært noe optimalt tidspunkt å skulle gjennom en operasjon på, sier Toft til VG.

Han mesterskapsdebuterte i fjor med 23 EM-mål. Distanseskytteren hamret inn syv mål da Tyskland ble slått og bidro også med fire i den historiske seieren over Spania.

– Det er fortsatt et lite håp, mener han.

Info Dette er VM-troppen: Målvakter: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås, Emil Imsgard Utespillere: Sebastian Barthold, Alexander Blonz, Kristian Bjørnsen, Kevin Gulliksen, Petter Øverby, Magnus Gullerud, Thomas Solstad, Vetle Aga, Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød, Sander Sagosen, Gøran Johannessen, Simen Holand Pettersen, Erik Toft, Sander Øverjordet, Christian O`Sullivan og Tobias Grøndahl Vis mer

Erik Toft har gjennom hele høsten i sin nye klubb Kolding slitt med et såkalt idrettsbrokk i begge lyskene. Danske leger ville kun operere en side om gangen ved en åpen operasjon. Da hadde VM-spill vært umulig. Men landslagets helseteam fant en norsk løsning.

– Vi håper og har tro på at han kan trene og kanskje spille litt i oppkjøringen. Da gjør vi en vurdering på om han skal være med videre. Men dette er veldig uklart. Vi ønsker å ha ham med, fordi han tilfører oss noe. Så får vi se hvordan det går medisinsk, sier landslagssjef Jonas Wille under uttaket.

Elverumsingen ble 28. november operert med kikkhullsteknologi i begge lysker på Sykehuset Innlandets avdeling på Lillehammer.

– Operasjonen har gått fint, sier Toft som har kommet i gang med sykling, styrketrening og tøying etter inngrepene. Han kommer ikke til å spille kamper på denne siden av nyttår, men håper å komme tilbake i håndballtrening før Norge kjører opp til VM med kamper mot Portugal, Brasil og USA i Trondheim.

– Jeg må forte meg litt, men må ha hodet med meg, beskriver han.

MED TIL VM: Sander Sagosen rakk å bli spilleklar til mesterskapet.

Ellers har Jonas Wille alle spillere tilgjengelige. Sander Sagosen har gjort et bra comeback etter to ankeloperasjoner i sommer. Mens Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød begge er tilbake i troppen etter skadeproblemer de siste sesongene.

Landslagssjefen presenterte 20 spillere mandag. Alle skal med til mesterskapet, men kun 18 blir tatt ut i den endelige troppen som starter VM mot Nord-Makedonia 13. januar. Men to siste kan bli byttet inn under mesterskapet som deles mellom Polen og Sverige. Hver nasjon kan gjøre fem bytter i løpet av VM, som avsluttes med finale i Stockholm 29. januar.

For første gang på lenge stiller det norske landslaget med alt av «skyts» på bakspillerplass.

– Det betyr mye for oss. Det betyr at vi kan rullere uten å falle i kvalitet. VI har flere duellspesialister enn før. Det gir oss en forutsetning for å gå hele veien. Vi er veldig fornøyd med det mannskapet vi har. Vi drømmer om å gå hele veien og vet at det er mulig, sier landslagssjef Wille til VG.

Etter VM-åpningen i Krakow møter Norge de neste dagene Argentina (15.1) og Nederland (17.1) i samme by.

Tre av de fire lagene går videre til hovedrunden i Katowice åtte mil lenger nord i Polen.

Hvis Norge blir blant de to beste der venter kvartfinale og en eventuell semifinale i Gdansk ved Østersjøen.

Mennenes håndball-VM spilles med 32 nasjoner. Danmark er regjerende verdensmester etter å ha slått Sverige i VM-finalen for to år siden. Norge kom på 6. plass i Egypt.